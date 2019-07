Sporttábor, immár hetedszer Lajoskomáromban

Tizenkét sportággal ismerkedhetnek a nebulók a megye déli részén található településen. A tréningeket szakoktatók vezénylik.

„Maradj a bóján belül, ne hagyd el a kijelölt helyet” – mondja az egyik edző az ügyességi versenyben résztvevőknek, a tornaterem melletti, füves területen. Néhány méterrel odébb, a szabadtéri kézilabdapályán a labda pattog, a néhány évvel ezelőtt felújított tornateremben akrobatikus rock and rollt űznek az alsó tagozatos lányok. Immár hetedik alkalommal rendezik Lajoskomáromban a sporttábort, amelyen tizenkét sportágat gyakorolhatnak a helyi általános iskola növendékei. Továbbá érkeztek gyerekek a testvértelepülésekről, Bajorországból, Haagból, illetve Erdélyből, Zsejkről.

– Az ötlet 2013-ban jött, hogy a nyári szünetben is találjunk elfoglaltságot a helyi gyerekeknek, főként azoknak, akik nem tudják megfizetni a drágább nyaralásokat, táborokat. Néztük a táborokat szerte az országban, arra az elhatározásra jutottunk a feleségemmel, valamint Horváthné Bodai Andreával – aki azóta az iskola igazgatója lett –, hogy olcsón szervezünk egyet magunk. Először az önkormányzattal és helyi vállalkozókkal beszéltünk, akik mellénk álltak és töretlenül támogatnak bennünket. A polgármester, Pirtyák Zsolt minden kérésünket igyekszik teljesíteni. Pályázaton is indultunk a falu ifjúsági, közösségi egyesületével karöltve, sikerrel jártunk, ez szintén megkönnyíti a munkánkat – mondja Jakócs Dénes, az ötletgazda.

Az elmúlt években tartott itt edzést az akkori kézis szövetségi kapitány, a Veszprém együttesét BL-döntőbe vezető spanyol Xavier Sabaté, aki két éve tartott foglalkozást. Tavaly nyáron az egykori ezüstcipős csatár, Nyilasi Tibor vezetett edzést, idén pedig Hosszú Katinka édesapja, az egykori kiváló bedobó, Hosszú István ismertette meg a gyerekeket a kosárlabda alapjaival. Ezúttal a hagyományos alapsportok, a futball, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda mellett birkózás, karate, floorball, tájfutás, lovaglás, airsoft, kötélhúzás, kerékpáros ügyességi verseny szerepel az egyhetes lajosi sportprogramban.