Sportosan teltek ismét a bornapok

Akárcsak a korábbi években, az idei Móri Bornapok is bővelkedtek a sok színes program mellett sporteseményekben.

– Hagyományosan a csütörtöki általános iskolás váltó futóversennyel vette kezdetét a sportprogramok sokasága, pénteken a Nagy-futáson közel kétszázan álltak rajthoz, Mór Város Önkormányzata jóvoltából minden résztvevő ajándékot kapott – tájékoztatta lapunkat Arany Tamás, az Oktatási, Kulturális-és Sport Bizottság elnöke. – A gyermek teniszversenyen 34-en ütötték a labdát.

Szombaton a szintén hagyományos lövészversenyt, az 51. Aranyhordó sakkversenyt, tollaslabdaversenyt, teniszt és csilletoló versenyt is rendeztek. A Bornapi Foci Gálán színészek, újságírók és élsportolók léptek pályára, délután ünnepség keretén belül köszöntötték a 100 éves Móri Sportegyesületet. Ezután a Móri Öregfiúk–Ferencvárosi Öregfiúk mérkőzésre került sor, ahová a vendégek különleges csapattal érkeztek. Többek között pályára lépett Szergej Kuznyecov, Igor Nicsenko, Zoran Kutics, Bánki József, Fischer Pál, Dukon Béla, Keller József, de megjelent Rab Tibor is. Ők egytől-egyig történelmet írtak zöld-fehér színekben. A szépszámú közönség előtt lejátszott találkozón remek megoldásoknak, szép góloknak tapsolhattak a nézők. Vasárnap a Bornapi teniszversennyel folytatódott a sportesemények sora. A résztvevők és a szurkolók is jól érezték magukat, majd bevetették magukat a forgatagba, megkóstolták a kiváló móri borokat és bekapcsolódtak a további programokba.

Nem maradhatott el természetesen a Bornapi Tollaslabda Kupa sem, hiszen amellett, hogy az országos és nemzetközi versenyeken rendre eredményesen szereplő sportolók kerülnek ki a Mór SE és az Ezerjó tollaslabda-szakosztályáról, a tömegsportban is jelentős szerepe van a sportágnak. A bornapi tornán volt olyan család, amely öt fővel, anya, apa, valamint három gyermek képviseltette magát, ráadásul a legkisebb gyerkőc még 5. életévét sem töltötte még be – de hát nem is lehet elég korán megízlelni a sport szeretetét. A skála túloldalán a legidősebb versenyző, Matuz József 69 esztendősen ragadott ütőt, ezzel bizonyítva, hogy a sportolás sokszor nem kor, hanem akarat kérdése. Az összesen 135 mérkőzést magába foglaló eseményen az alábbi eredmények születtek.

Általános isk. alsó tagozat

Leány

1. Szabó Kitti

2. Szabó Vivien

Fiú

1. Perényi Donát

2. Péter Gábor

Ált. isk. felső tagozat, Fiú

1. Mózes Áron

2. Illés Albert

3. Pál Zsombor

Középiskolás leány

1. Németh Zsófia

2. Péter Fanni

3. Szabó Petra

Felnőtt női

1. Majercsik Lívia

2. Szilágyi Adél

3. Johán Fanni

Felnőtt férfi

1. Györök Zoltán

2. Szuromi Tamás

3. Lippai Dániel

Szenior férfi

1. Pálinkás János

2. Péter Gábor

3. Kovács Attila