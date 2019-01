Spanyolországban edzőtáborozik a Vidi és a Puskás Akadémia

Javában zajlik már a felkészülés a labdarúgó NB I tavaszi folytatására, ahol a MOL Vidi FC az aranyérem megszerzéséért küzdhet majd, míg a Puskás Akadémia a középmezőny elejét célozhatja meg.

Kereken egy héttel azután, hogy az orvosi vizsgálatokkal nekivágtak a felkészülésnek a Vidi futballistái, ma már a négyszeres német bajnok 1. FC Kaiserslautern ellen vívnak majd barátságos mérkőzést. A 15 órakor kezdődő összecsapáson bemutatkozhat Futács Márkó is, akinek az érkezését szombaton jelentették be a piros-kékek. A 28 éves csatár számára ezzel a transzferrel lezárulhat egy nehéz korszak, miután a 2017-es gólkirálya címe után egy támadást követően elmérgesedett a kapcsolata horvát klubjával, a Hajduk Splittel. A Kazahsztánból hazatérő Elek Ákos is a németek ellen bújhat megint Vidi-mezbe, aki hét év kihagyást követően játszhat ismét a koronázóvárosiaknál.

A tabella második helyén álló Vidi a német harmadosztályban szereplő Kaiserslauternen kívül a cseh első osztályból érkező Sparta Praha ellen is tarthat egy erőfelmérőt, mégpedig január 21-én. A tavalyi bajnokságot az ötödik helyen fejezte be a cseh alakulat, akik így az Európa-liga selejtezőiben indulhattak a nemzetközi porondon. Ott azonban nem sok babér termett számukra, a második körben becsatlakozva azonnal kiestek a szerb Spartak Zlatibor Voda ellen – míg a Vidi meg sem állt a csoportkörig.

Szintén Spanyolországban edzőtáborozik a nemrég edzőváltáson átesett Puskás Akadémia is, akikkel szintén velük tartott több utánpótlás játékos is. Rajtuk kívül a sepsiszentgyörgyi kölcsönből visszatérő Prosser Dániel, a Csákvárról Felcsútra távozó Tamás Nándor és Nagy Zsolt is ott lesz a Puskás Akadémia edzésein. Az utánpótlásból az U19-es Ásványi Balázs, valamint az U17-es Komáromi György mutathatja meg a „nagyok” között, hogy mire képes. Az, hogy erre milyen ellenfelekkel szemben lesz lehetőségük, egyelőre még nem ismert, de várhatóan az elkövetkező napokban nyilvánosságra fogja hozni a felcsúti klub a felkészülési mérkőzések menetrendjét. A keret is még sok változáson mehet keresztül az edzőtáborban látottakhoz képest, a legutóbb felröppenő hír szerint például egy bolgár védővel erősítenék meg a Puskás hátsó alakzatát. A hírek szerint 255 ezer eurót érő Kamen Hadzsievre szüksége is lesz a PAFC-nak, akik a tizennyolc őszi mérkőzésen huszonnégy gólt kaptak, ami az ötödik legtöbb a bajnokságban. DNCS