Sorsok dőlnek el a Bicske-Tatabánya mérkőzésen

A 2018/19-es idény legfontosabb és egyben legutolsó mérkőzése vár a Bicskei TC csapatára. A sárga-kékek az NB III-as osztályozó visszavágójára készülnek a Tatabánya SC ellen, amelyet szombaton 17 órakor a Grosics Gyula Stadionban rendeznek.

A Bicske 2015 őszén, a korábban szebb napokat látott Tatabánya pedig 2016-ban „nullázta le„ magát, azaz kezdte szinte elölről. A BTC biztos kiesőből előbb bent maradt, majd ezüst- és bronzérmet szerzett a megyei I. osztályban. Idén Vukmir Dragan irányításával 12 pontos előnnyel nyerték pontvadászatukat a kék-sárgák és 13 hónapja tart százszázalékos hazai sikersorozatuk, amely már 20 győzelmet számlál. A Tatabánya kétszáz gól feletti eredményességgel iskolázta le a III., majd a II. osztályt, idén pedig 13 pontos előnnyel lett bajnok az I. osztályban.

A múlt vasárnapi első, Bicskén lejátszott összecsapáson nem született gól, bár a Bicske helyzetei alapján talán közelebb állt a sikerhez.

– Kétségtelen, hogy a kezünkben volt a mérkőzés, ráadásul egy gólomat nem adta meg a játékvezető. A jobb oldalról érkezett egy beadás, melyet a partjelző közreműködésével les címén érvénytelenített. Nem éreztem annak, de sajnos a videón nem látszódik, de már kár rajta rágódni, mert úgysem fogják megadni… – vélte a Bicske rutinos támadója Tornyai Tamás. – Több lehetőségünk volt, akár meg is nyerhettük volna a találkozót, bár egy kicsit nehezen vettük fel az elején a ritmust. A helyzeteink, és a mezőnyben végzett munka alapján is többet birtokoltuk a labdát, de nem jött össze a gól. Nem vagyunk azonban elkeseredve, a 0-0 a döntetlenek szempontjából a legjobb eredmény, Tatabányán kell betalálnunk, és akkor továbbjuthatunk. Mióta Bicskén vagyok, kétszer játszottam a Tatabánya ellen, amely fiatal, folyamatosan fejlődő brigád. Náluk is vannak olyanok, akik megjárták a magasabb osztály. Ez előnyt is, és hátrányt is jelenthet. Mindenesetre amit lehetett megpróbáltunk megvalósítani, és erre törekszünk a visszavágón is. Stabilan védekeztünk vasárnap, Zelizi Patrik magabiztos volt a kapuban, bízom abban, hogy ebben most sem lesz hiba, elől pedig csupán rajtunk múlik – tette hozzá a támadó. A klub ingyenes szurkolói buszt indít a 15.45-kor a BTC Sporttelepéről.