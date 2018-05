Söpréssel jutottak tovább az Alba Fehérvár kosarasai

Az elődöntőben folytatja az Alba Fehérvár kosárlabda csapata, amely 77-58-re verte a pécsieket.

A negyeddöntő első két meccsét megnyerő Alba Fehérvár úgy készült a hétfői, harmadik összecsapásra, hogy lezárja a párharcot. Ennek megfelelően is kezdtek, Harris középtávoli kosara után Simpson kétszer zsákolt, gyorsan ellépett a Fehérvár, 6-0. A vendégek Brooks, Durham és Budimir pontjaival fordítottak, Harris jóvoltából visszavette az előnyt a Fehérvár, sőt, meg is lépett, a pécsiek trénere, Csirke Ferenc időt kért, 16-9. Durham volt elemében, a túloldalon Hill ügyeskedett, 21-13-as eredménnyel zárult az első negyed. Antóni köszönt be kintről, társai sem tétlenkedtek, két pontra zárkózott a PVSK, Simpson látványosan zsákolta Mohammed passzát, majd a támadóidő lejártakor dobott újabb duplát. Durham hármasát követően Dzunic időt kért (29-24), Lóránt Péter megszerezte első pontját büntetőből, a lepattanókat Harris a gyűrűbe juttatta, aztán Lóránt is elkapta a fonalat, Csirke Ferenc időt kért, az első félidő végén 39-30 állt a táblán.

Horton zsákolásával indult a második húsz perc, Budimir válaszolt, majd Simpson alapvonali hármasa után Harris dobott ziccert, Horton pedig zsákolt, 48-32-nél Csirke Ferenc időt kért. Horton büntetői és Lóránt zsákolása után Csirke Ferenc szakvezető ismét időt kért, Harris pontjai után ünnepeltette magát a közönséggel, 56-35. Látványosan játszottak a vendéglátók, a látogatók viszont nem találták a ritmust. Aztán Brooks bedobta ziccerét, Hill pedig elvesztette a labdát, de húszpontos differenciánál ennek nem volt jelentősége. A harmadik negyedet követen 6044-et mutatott az eredményjelző, Horton és Mohammed volt elemében, majd Filipovics dobott hármast, Csirke időt kért, 71-47. Közelebb jött a Pécs Budimir kosaraival, a többiek nem villogtak. Őrizte a megszokott különbséget az Alba Fehérvár, a hazaiak végül magabiztos, 77-58-as sikert arattak.

Alba Fehérvár– Pécsi VSK-Veolia 77-58 (21-13, 18-17, 21-14, 17-14)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1800 néző, vezette: Cziffra Cs., Pálla Z., Rácz Zs.

Alba Fehérvár: Hill 8, Harris 15/3, Simpson 17/6, Lóránt 9, Keller Á. 4.

Csere: Mohammed 10/3, Horton 11, Filipovics 3/3, Kovács Á., Keller I.

Vezetőedző: Dzunic Branislav PVSK: Durham 15/6, Brooks 9, Antóni 3/3, Budimir 20/12, Harazin -.

Csere: Simon 5/3, Supola, Sarlija 4, Bíró 2, Demeter.

Vezetőedző: Csirke Ferenc