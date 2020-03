Somogyi Balázs örömmel hosszabbítana

Idejekorán ért véget a Dunaújvárosi Acélbikák számára a jégkorong Erste Liga, hiszen a rájátszásban nagyon sima, 4-0-s vereséget szenvedtek az UTE együttesétől. A csapat évéről és a jövőbeni tervekről Somogyi Balázzsal beszélgettünk.

Hogyan értékeled ezt az évet? Én úgy gondolom, többet vártatok… Igazam van?

– Persze. Sokkal jobb volt idén a csapat játékosállománya, mint tavaly. Úgy gondolom, hogy az alapszakaszban és a középszakaszban is az elvártakhoz képest többet nyújtottunk, kifejezetten jól játszottunk. Viszont ezt a rájátszásban tulajdonképpen gyorsan el is feledtettük a szurkolóinkkal, mert az annyira tragikusra sikeredett, hogy igazából nem is tudom értékelni, ne haragudj.

Hol került homok a gépezetbe? Másodikként érkeztetek a felsőházból a rájátszásba, eközben az UTE az alsóházat sem tudta megnyerni.

– Ez bonyolult és összetett dolog, több oka is van. Én oda vezetném vissza, hogy az alapszakaszt 75-80 százalékban két sorral játszottuk végig. A Fradi, az Újpest, a Csíkszereda vagy a Brassó ellen gyakorlatilag nem is létezett a harmadik sor, ami úgy gondolom, hogy ugyanúgy bevethető lett volna ezeken a találkozókon is. Emiatt tulajdonképpen csapágyasra lett hajtva az első két sor. Úgy érzem, hogy egy kicsit kiégtem a rájátszásra, amire még nem volt példa a 11 évem alatt, de ezzel a többiek is így voltak. Elfáradtunk, egyszerűen nem tudtunk ritmust váltani. Nem volt egy verhetetlen csapat az Újpest, de meg se tudtuk nehezíteni a dolgukat. Szerintem amit a középszakaszban nyújtottunk, annak kellett volna lennie a rájátszásban is, ott voltak nekünk a rájátszást érő meccseink.

Többen is érdekesnek gondolták, hogy a vezetés a fővárosiakat választotta a play-offra. Negatív mérleggel álltatok idén az UTE ellen.

– Ez már sosem derül ki. Ha mondjuk a Gyergyót választottuk volna, akkor 12 órát utazhatunk, lehet hogy egy héten kétszer, ráadásul nagyon nehéz dolgunk lett volna ellenük idegenben – igaz, otthon valószínűleg ők jobban feküdtek volna nekünk. Az Újpest közel volt számunkra, nem kellett annyit utazni, így ebből próbáltuk kihozni a maximumot. Nekem már annyi választásban volt részem, mikor kiválasztottuk a legerősebbet, meg a leggyengébbet is… Igazából szerintem teljesen mindegy.

Azóta megtörtént, ami megtörtént. Hogyan dolgozzátok fel a körülményeket?

– A kiesés után 3 vagy 4 nappal már speciális, képes­ségjavító edzéseket végeztünk, majd jött a vírus, így be kellett zárni az öltözőt. Mindenki kapott edzéstervet, amit április elsejétől kell csinálnia. Ebben van kondi, erőállóképesség-fejlesztés, nyújtás és levezetés is. A kialakult helyzet miatt abban maradtunk, hogy amint csillapodik a helyzet – bár nem tudom, hogy például a szponzorokra ez milyen hatással lesz – megpróbál a klub megegyezni a lejáró szerződésű játékosokkal.

Ebben te is érintett vagy, még három hónap van a kontraktusodból. Ha most eléd tolnának egy hosszabbításról szóló papírt, alászignóznád?

– Jelenleg jól érzem itt magam a csapatban, bár ez természetesen attól is függ, hogy milyen játékosokat sikerül megtartani a klubnak. Remélem, érkezik majd megkeresés tőlük. Szívesen maradnék Dunaújvárosban.