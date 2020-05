Soha nem látott szabályozások a focipályákon

A sportolók és a stábtagok egészségének védelme érdekében az MLSZ orvosi bizottsága részletes egészségügyi és vizsgálati protokollt dolgozott ki, melytől a klubok nem térhetnek el.

Május 23-án újraindul az élet az élvonalban szereplő csapatok futballpályáin, de szigorú szabályok mentén. Az edzések újraindulásától a tétmérkőzésekig heti két alkalommal kell tesztelni a játékosokat, az edzőket és mindenki mást, aki a csapattal és a stábbal az edzéseken jelen van, részt vesz. Ezeket a teszteket mindenkin azonos időpontban kell elvégezni és két mintavétel között nem telhet el 96 óránál több. A harmadik szakaszban, amely közvetlenül a sorozatok indulása előtt kezdődik, minden bajnoki mérkőzés előtt 24–36 órával el kell végezni a PCR-tesztet a labdarúgókon és a velük érintkezésbe kerülő klubalkalmazottakon, valamint a mérkőzésen közreműködőkön, azokon, akik a stadion sport zónájába léphetnek be. Ha valakinek a teszteredménye pozitív, azt azonnal el kell különíteni, majd az általános előírások szerint 14 napos karanténba kell vonulnia. A visszatérése 48 órás tünetmentes idő és két negatív teszt után 24 órával lehetséges.

A mérkőzéseknek otthont adó létesítményekben a pályaválasztó klubok feladata lesz, hogy két, egymástól teljesen elzárt területre osszák a stadionokat. A zárt kapus mérkőzésekre csak az elengedhetetlenül szükséges személyek és ők is csak minimális létszámban engedhetőek be a stadionba, a csapatok közvetlen közelébe. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni – ez a sportzóna – a nézőtéri területtől. A sportzónába csak olyan személyek léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt elvégezték a koronavírustesztet, és az negatív eredménnyel járt. A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén. Mindkét zónába előre összeállított lista alapján lehet belépni a stadionba, melyben nem tartózkodhat 500 főnél több személy. Minden esetben a hazai klub felel a megfelelő elválasztás biztosításáért, valamint az egészségügyi előírások betartásáért. Az esetleges szabálysértések fegyelmi eljárást vonnak maguk után.