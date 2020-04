Sodródnak az árral

Orka SE az örök szerelem! Vallja Molnár Andrea, aki 18 éve oktatja a szinkronúszást a királyok városában. Az eltelt időszakban a sok öröm mellett akadtak azért nehéznek tűnő feladatai is, de ilyen helyzettel, mint a mostani, még ő sem találkozott. A koronavírus-világjárvány igazi erőpróba elé állítja a sportolókat, az edzőket és a szülőket egyaránt.

Az edzések és versenyek elmaradása nagy szívfájdalom valamennyi sportegyesület számára, de talán a legnagyobb próbatétel, hogy ebben a felfordult világban is motiválni tudják a vezetők versenyzőiket. A feladat kétségkívül nagyon nehéz – nyilatkozta lapunknak Molnár Andrea, az Orka SE vezetőedzője -, ugyanis a koronavírus- járvány gyakorlatilag elválasztja a gyerekeket trénerüktől, így a klubok nem tudják betölteni eredeti funkciójukat – tette hozzá.

– Március 12-ével bezárták a fehérvári uszodát, emiatt törölni kellett Európa legnagyobb nemzetközi utánpótlásversenyét, a 23. Orka-kupát. Nagy csalódás ez számunkra: elmaradása hatalmas anyagi és szakmai veszteség is egyben, ugyanis a hazai versenyzők mellett Ausztriából, Horvátországból, Csehországból, Finnországból, Grúziából, Görögországból, Izraelből, Kazahsztánból, Litvániából, Lengyelországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Svájcból is érkeztek volna szinkronúszók, hogy látványos kűrjeikkel elkápráztassák a közönséget. Lányaink nagyon készültek erre a nemzetközi tornára, hogy megmutassák a hazai közönségünk előtt – a Csitáry G. Emil medencéjében -, mire képesek – mondta kissé elkeseredetten. Tudja, a jelenlegi helyzetet sajnos nem lehet felülírni, az alkalmazkodás a kulcs. A fő üzenet: aki teheti, maradjon otthon, viselkedjen felelősségteljesen, ezzel is példát mutatva a felnövekvő generációnak.

– Mivel a gyerekek még ilyenfajta korlátozással nem találkoztak, fontos, hogy megértessük velük, mi történik körülöttük. Nekünk, edzőknek a szülőkkel karöltve az a dolgunk, hogy ezt átadjuk, és olyan hasznos tevékenységekkel foglaljuk le őket, amilyenekkel ezt a periódust át lehet hidalni – hangsúlyozta. Videós oktatóanyaggal, egyéni edzéstervekkel igyekeznek formában tartani az Orka SE tanítványait, miközben próbálnak kollégáival olyan játékos feladatokat (kabala, közös szülői, baráti tréning) is belecsempészni a közös online edzésekbe, amelyekkel a szenvedély, a sport iránti tűz is tovább éghet.

– Főleg kondicionális és koordinációs felmérést végzünk. A szárazföldi tornákon a gimnasztika, a tánc, az erősítés kerül előtérbe, melyek az erőnlétet, a rugalmasságot, a hajlékonyságot fejlesztik. Sokat foglalkozunk a kűrökkel, hogy ne vesszenek a feledés homályába: karmozdulatokkal helyettesítjük azokat az elemeket, melyeket a vízben a lábukkal végeznének. Egyesületünk válogatott versenyzője, Szakáll Panna is itthon, karanténban készül. Ő online látogatja az egyesületi, válogatottedzéseket, valamint nemzetközi gyakorláson is részt vesz. Szerinte a motiváció fenntartása most a legfontosabb, hiszen senki sem tudja, mikor állhat vissza az élet a normális kerékvágásba. Ahogy tartja a mondás: ép testben ép lélek.

– Több mint egy hónapja tart már a veszélyhelyzet, ami érezhető már a lányokon és az egész stábon. Utoljára decemberben, a karácsonyi gálán volt együtt az egyesület minden tagja, az Orka-kupa lett volna a következő. Mindenkinek nagyon hiányzik a valódi mozgás és a társaság. Hiába vannak online órák, melyek keretében látjuk egymást, az korántsem ugyanaz, mint érinteni, érezni a másikat. Nem beszélve az uszodáról, amely a második otthonunk. Azzal biztatom a csajokat: kitartás, fogunk még klórszagot érezni! – zárta gondolatait Molnár Andrea. Bízik benne, hogy nyár elején már kinyithat az uszoda, és elkezdődhetnek a kiscsoportos edzések.