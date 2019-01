Skót aranyérmessel erősített az Enthroners

A 24 éves elkapóval, Poprádi Márkkal a soraiban vág neki az új kiírásnak a Koronázók amerikaifutball-csapata.

Jim Ward, a honi élvonalbeli amerikaifutball-bajnokságban (HFL) szereplő Fehérvár Enthroners vezetőedzője csak február elején érkezik vissza a tengerentúlról, de amikor bekapcsolódik ismét a munkába, akkor már Poprádi Márkot is elláthatja instrukcióival a rutinos mester. A Koronázók egyesülete közösségi oldalán számolt be a 185 centiméter magas, 92 kilogramm súlyú wide receiver leigazolásáról. A magyar válogatott elkapó a Budapest Wolves együttesében kezdte a pályafutását, ahol rögtön első szezonjában második helyen végzett az Év Újonca szavazáson. 2016-ban bajnoki ezüstérmes lett a Farkasokkal, majd a következő évadban Skóciában, a Stirling Clansmen University kötelékében folytatta karrierjét.

Nem is akárhogyan, hiszen előbb az aranyérmet hódította el új gárdájával, majd a liga legtöbb elkapását mutatta be. Poprádi idén tagja volt a Three Nations Cup győztes magyar alakulatnak, Fehérváron a 3-as számú mez lesz az övé. – Döntésemben az is szerepet játszott, hogy habár dolgoztam már pár komoly szakemberrel, de nagyon kíváncsi vagyok, egy ilyen neves amerikai edző, mint Jim Ward mit tud majd kihozni egy ilyen sokra hivatott csapatból, és persze belőlem – mondta.