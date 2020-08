Siófokon versengtek a sportos szépségek

Bár sokáig úgy tűnt, a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elmaradhat, de végül megrendezésre került a hétvégén a Balaton legnagyobb fitnesz rendezvénye, a siófoki Nagystrandon. A mezőnyben pedig ott volt a debütáló székesfehérvári lány is.

A mozgalmas két nap alatt rengeteg sportágban zajlottak a versenyek a strand és a szintén ide tartozó Plázs területén. Erősember-verseny, fekvenyomás, felhúzás, Pump and Run (fekvenyomás és futás), testépítő és fitneszverseny, de csoportos aerobik és kangoo órák egyaránt szinesítették a programot. A vasárnapi napon került megrendezésre a Plázs nagyszínpadán a Just Clear Fitnesz Kupa, ahol a fehérvári illetőségü Dobai Dina is színpadra állt élete első versenyén, és remekül teljesített.

Edzője, Berkes László, aki már számos világbajnokot kinevelt, nagy jövőt jósol neki.

– A Fitt-Modell kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott, az erősebb, sportosabb megjelenést kívánó Bikini-Fitneszben pedig az újoncok között negyedik lett. Félév felkészülés után ez egy fantasztikus eredmény, a lelkesedése pedig példaértékű.

A koronázóvárosból érkező Dobai Dina természetesen nagyon boldog volt a versenyt követően. A Balaton fővárosába legnagyobb örömére családja is elkísérte.

– Nagyon vártam már, hiszen a tavaszi szezon sajnos elmaradt, így viszont több idő jutott felkészülni és gyakorolni a színpadi mozgást. Sok boldog pillanattal gazdagodtam. Jó volt látni a tapasztalt versenyzőket, és hatalmas élmény volt magamat is kipróbálni egy éles versenyen. Három kategóriában indultam, amiből az egyikben érmet szereztem, míg a Bikini Fitnesz Versenyző kategóriában, ahol már a rutinos versenyzők vannak jelen, ott is sikerült a Top 6-ba bekerülnöm. Az eredmények nagy motivációval és izgalommal töltenek el az őszi szezonra nézve.

A fehérvári versenyző elmesélte lapunknak, hogy mennyi áldozattal járt, hogy a lehető legjobb formában legyen a megmérettetésre.

– Hat súlyzós edzéssel, öt kardióval és három szaunázással készültem hetente a megmérettetésig. A szénhidrátot és a vizet fokozatosan csökkentettük, a diétát pedig ezekhez mérten változtattuk, amelyet a saját szervezetemre szabva állítottak össze az edzőim. A legnehezebb számomra az volt, hogy a nyárhoz eddig hozzátartozott a fagyi és a dinnye, vagy a Balaton parti lángos és hasonló “strandételek”, amelyek idén nekem kimaradtak. De a hétvége mindenért kárpótolt!

Végezetül kiemelte, hogy úgy érzi, megtalálta a számára legmegfelelőbb sportágat, ahol megmutathatja önmagát.

– Biztos vagyok benne, hogy mindenki számára van egy olyan tevékenység, amelyben úgy érzi, az az ő terepe, ott tud igazán boldog lenni és kiteljesedni. Én így éreztem magam az első versenyem után, és ezzel a lendülettel indulok az őszi szezon előreláthatóan három versenyén. Rengeteg támogatást és biztató szavakat kapok Berkes-Vasvári Nikitől, Kiss Virágtól és Berkes Lacitól is, amit ezúton is nagyon köszönök nekik, akárcsak a fantasztikus edzői hátteret.