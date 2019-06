Siófokon elstartolt a 40. Tour de Hongrie

A cseh Jan Bárta győzelmével zárult a mindössze 4 kilométeres prológ, szerdán már belecsapnak a lecsóba a bringások, mégpedig Velencéről indulva.

Rekkenő, 30 fok feletti hőség fogadta a 40. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny hat kontinens harmincegy országának összesen 129 indulóját Siófokon. A címvédő olasz Manuel Bellettinek az időjárás mellett a fáradtsággal is meg kellett küzdenie, hiszen nem is olyan rég még a Giro d’Italián tekert. A négy kilométeres távon egyelőre még nem sikerült feltérképezni az erőviszonyokat, ennek ellenére a szervezők mindent megtettek azért, hogy minél emlékezetesebb legyen a Balaton-parti rajt.

A kezdés előtt illusztris vendégek foglalták el a pályát: nyeregbe pattant többek között a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott Krueger John-Henry és Krueger Cole, valamint a kétszeres Giro d’Italia-győztes talján Ivan Basso és olimpiai bajnok ökölvívónk, Kovács István is.

Tavaly az égi áldás, no meg a célvonalon a világ legtermészetesebb módján átbringázó papucsos „civil” okozott riadalmat, idén pedig egy fehér Suzuki tévesztette el az irányt, s valahogy a versenyzőkkel szemben találta magát…

A százéves múltra visszatekintő viadalon mindenki megmutathatja magát – így vélekedhetett a CCC Development Team kötelékébe tartozó Valter Attila is, aki sokáig az előkelő hetedik helyen állt, később azonban Dina Márton, Vas Balázs és Fetter Erik is „befurakodott” eléje. Úgy tűnt, a lett Krists Neilandsot nem lehet befogni, de a végén jött a cseh Jan Bárta, aki ha 34 századmásodperces különbséggel is, de ellopta a show-t.

Prológ (Siófok–Siófok): 1. Bárta (cseh, Elkov-Author) 4:17.20 perc, 2. Neilands (lett, Israel Cycling Academy) 0.34 másodperc hátrány, 3. Brozyna (lengyel, CCC Dev. Team) 2.09 másodperc hátrány. Legjobb magyar versenyző: Dina Márton, 14. hely (Kometa CT).

– Nem gondoltam a győzelemre. Általában a hosszabb egyéni időfutamok fekszenek nekem, de éreztem, hogy jó formában vagyok, s eldöntöttem, hogy száz százalékot beleadok. Elég szoros volt, nagyon boldog vagyok, hogy én viselhetem a sárga trikót az első szakaszon. Kontroll alatt kell majd tartanunk a versenyt, de bármi megtörténhet. A taktikáról később fogunk csak egyeztetni – nyilatkozta a sárga trikós Bárta.

Szerdán 12.45-kor a 194 km hosszú Velence–Esztergom szakasz jön, amely során a karaván Gárdony, Agárd, Pákozd, Sukoró, Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Vértesacsa, Alcsútdoboz, Felcsút és Bicske településeken halad át.