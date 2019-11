Sinner jókor időzítette a csúcsformáját, világbajnok lett

Óriási meglepetésre, három sima szettben győzte le az olasz Jannik Sinner a Top20-as Alex De Minaur-t a nemzetközi férfi teniszszövetség, vagyis az ATP 21 éven aluliak világbajnokságának döntőjében.

Jannik Sinner–De Minaur 4:2, 4:1, 4:2

A két fiatal erőviszonyai a papíron igencsak számottevőek voltak: az esélyesebb, és a torna első kiemelt ausztrálnak idén 2 tornagyőzelme volt a felnőttek között, s egy hete még Roger Federer ellen döntőzhetett Bázelban. Ezzel szemben a fiatalabb olasz még elődöntőbe sem jutott be soha egy ATP rangsorolású tornán. Mindketten idegesen kezdtek, első saját adogatásuk során bréklabdákat kellett hárítaniuk, ám úgy nézett ki, gyorsan levetkőzték a kezdeti feszültséget. A favorit De Minaur a játszmában maradásért szerválhatott, azonban semmire bukta el azt, s így a szettet is, 4:2.

A másodikban is elég volt egyszer elbuknia a szerváját az ausztrálnak, mert Sinner hibátlan játékot mutatott be, s hozta ezt a felvonást is, 4:1. A változatosság kedvéért a harmadik szettben is megingott az ausztrál, ám ebből nem volt már visszaút az egész találkozón sziporkázva játszó olasz ellen. Sinner semmire szerválta ki a mérkőzést: ő a fiatalok világbajnoka, 4:2.