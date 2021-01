Simán verte itthon a Fehérvár a Villachot

Csak a harmadik játékrészben csökkentette a fordulatszámot a Hydro Fehérvár AV19, de így is magabiztosan 5-2-re győzött a Villach ellen az ICEHL 41. fordulójában.

A Hydro Fehérvár AV19-nek zsebben a rájátszás, vasárnap esti ellenfele viszont semmilyen reményt nem táplálhat már a felsőház, sőt lassan az utolsó előtti helynél előkelőbb pozíció iránt sem. Azért iparkodni kell, hogy a középszakaszt a lehető legjobb pozícióból lehessen folytatni!

Amikor legutóbb Fehérváron találkoztak a felek, Hári Jánosék még keresték önmagukat, el is vitték mindhárom pontot a villachiak a Raktár utcából, de ezúttal már az új idők szele érvényesült. A vendégek az első harmad elején több helyzetet alakítottak ki, de a fehérvári sztenderd, nevezetesen, hogy a lövések többsége bemegy, gyorsan érvényesült. Toni Kähkönen éles szögből gyönyörűen vágta be a pakkot a keresztvas alá a hetedik percben, 1-0. A gyermeke születése miatt igazolt távolléten lévő Janus Jaroslav helyén védő Kornakker Dánielnek kezdetben nem kellett extra bravúrokat bemutatnia, de az első szünetben már a hálóőr is nyugodtabban fújhatta ki magát. Három perccel a vége előtt Erdély Csanád vágta be ugyanoda a korongot, ahová Kähkönen, 2-0.

A második játékrész elején, ahogy a második gól előtt, úgy ismét Bartalis István hasított végig a koronggal a kapu mögött, és ezúttal is pazarul szolgálta ki Erdélyt, aki kapásból bombázta be a harmadikat, 3-0. A harmad közepén kettős emberelőnyben támadhatott a Villach, és épphogy kiegészült a Fehérvár, amikor Chris Collins a hálóba lőtt. De! Szünetnek beillő időszak következett, míg a játékvezetők kisilabizálták a videó alapján, hogy szabálytalanul egy korcsolyáról pattant a pakk a gólvonal mögé. Maradt a közte három, de nem sokáig! Erre a játékrészre is jutott két fehérvári gól: Erdély ezúttal gólpasszt adott, az estében gólt ütő Alexander Petannak kaparta ki a gesztenyét, 4-0. A Villachnak sokáig semmi sem ment be, amiről a masszív védelem és mögötte Kornakker is gondoskodott. Két kapuvas után a 48. percben az új igazolásnak, a lett Renes Krastenbergsnek sikerült betuszkolnia a korongot Kornakker kapujába és ezzel erőre kapott az osztrák gárda, míg az AV19 kicsit enerválttá vált. Hét perccel a vége előtt takarásból Matt Mangene talált be és hozta fel mínusz kettőre a Villachot, 4-2. Ám Anze Kuralt gyorsan lehűtötte a kedélyeket és visszaállította a közte hármat, 5-2.

A fehérváriak az utolsó hazai alapszakaszmeccsükön a huszonötödik győzelmüket aratták a bajnokságban (ebből huszat rendes játékidőben). Az AV19 továbbra is a harmadik helyen áll 73 ponttal, és mivel a Bécs kikapott, Háriék már nem végezhetnek a negyedik helynél lejjebb!