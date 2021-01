Sima Ikarus-siker született

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában elmaradt mérkőzését pótolta az Ikarus-Maroshegy gárdája, amely sima győzelmet aratott a Sárbogárd felett.

Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd 3-0 (2-0)

Székesfehérvár, zárt kapuk. Vezette: Rózsa József.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Horváth Zs. (Patkós Á.), Kovács L. (Fülöp), Bencze – Andróczi (Makai), Vadászi (Bíró), Kovács K., Farkas G. – Kovács D., Farkas D. (Fövenyi). Vezetőedző: Borsányi István.

Sárbogárd: Barabás – Kindl, Luczek, Rodenbücher T., Magda (Mayer) – Gráczer G. (Horváth B.), Horváth I., Gyuricza (Őri), Gráczer Bence (Demeter) – Vagyóczki, Lajtos (Gráczer Bálint). Szakmai igazgató: Pajor László.

Gól: Bencze (2., 85.), Vadászi (5.).

Jók: Matócza, Horváth Zs., Bencze, Farkas D., ill. Gráczer G.

A 2. percben Horváth Zsolt remek indítását követően Farkas Dániel került a vendégvédők mögé, beadására Bencze János érkezett jó ütemben, és lövése a hosszú alsó sarokban kötött ki, 1-0. Majd az 5. percben Bencze beadására emelkedett Vadászi Bence, és fejesével növelte csapata előnyét, 2-0. A 65. percben egy kapu előtti kavarodás után mutatott be bravúrt Matócza Dániel. A 85. percben Farkas Gábor labdája után indult meg Bencze, lövése a hosszú sarokba talált utat, 3-0.

Borsányi István: Mivel az U19-es csapatnak is én vagyok az edzője, nem nagyon találtunk más időpontot ennek a meccsnek a megrendezésére. Folyamatosan mozogtunk, a két ünnep között sem álltunk le, és játszottunk egy edzőmérkőzést az Úrkúttal. Ők is megyei első osztályúak, csak Veszprém megyében, és ellenük ugyancsak az első húsz percünk nagyon jól sikerült, szintén 2-0-ra vezettünk. Ugyanez volt a koreográfia ezúttal is. A korai kezdésből úgy tűnik, hogy mi jöttünk ki jobban. Nagyon bekezdtünk, rúgtunk két gólt, ám utána egyre jobban ránk jött ellenfelünk, és magukra találtak. Amennyiben lőttek volna egy gólt, elképzelhető lett volna az is, hogy kiegyenlítenek. Azt feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy visszatért Kovács Dávid Mezőkövesdről, vele sokkal stabilabbak lettünk, tudtuk tartani az eredményt, és amikor a vége felé kinyílott ellenfelünk, akár hatot is rúghattunk volna. Bíró Bence és Patkós Ádám a kapussal állt szemben. Elégedett voltam a játékkal és magával az eredménnyel.

Pajor László: Sajnos gyorsan eldőlt a találkozó, hiszen gyakorlatilag öt perc alatt lerendezte a meccset az Ikarus. Nulla kettő után meg tudták tartani előnyüket, nem sok esélyünk volt arra, hogy pontot szerezzünk. Ellenfelünk a bajnokságban eddig kevés gólt kapott, és nehezen lehetett feltörni ezúttal is a védelmüket, stabilan védekeztek. Nagyon fegyelmezetten visszazártak, és megszűrték támadásainkat, igazság szerint nem is voltunk igazán élesek, nem készültünk a műfűre. A végén kaptuk a harmadik gólt, és a mezőnyben hiába voltunk egyenrangúak, az Ikarus a helyzeteit nagyon kihasználta, ez döntötte el igazán ezt a kilencven percet.