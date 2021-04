Sima DKKA-vereség született Debrecenben

A K&H női kézilabdaliga hétvégi fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA a DVSC SCHAEFFLER együtteséhez látogatott. A találkozót magabiztosan, 35-26-ra nyerte a Debrecen.

A Debrecen a zsinórban ötödik tétmérkőzését szerette volna megnyerni, míg a vendégek legutóbb április 10-én léptek pályára, előtte három vereséget könyvelhetettek el. A két csapat őszi találkozóján egygólos debreceni siker született Dunaújvárosban.

A mérkőzést a Kohász kezdte jobban, Bulath Anita és Nick Viktória góljaival hét perc után kettővel vezettek a vendégek 2:4. Ezután állandósulni látszódott a dunaújvárosi vezetés, majd a 14. percben Kovács Anna találatával újra egyenlő volt az állás 7-7. Erőre kapott a DVSC, támadásaik eredményesek voltak, míg a túloldalon rendre kimaradtak a lehetőségek, kiváló formában védett a hazai gárda hálóőre, Csapó Kyra. A 18. minutumban időt kért Vágó Attila. Dabevska ugyan megtörte a több mint hétperces gólcsendjét a DKKA-nak, de a Debrecen lendületét ez sem törte meg, Vámos Petra, Petrus Mirtill és Arany Rebeka is betalált, sőt még üres kapura Csapó is eredményes volt. A Kohász kapust cserélt, Hlogyik Petra vette át Véninger helyét, de Vámos újabb góljával már hat gól volt a különbség 15-9. Az első játékrész utolsó perceiben Szalai Babett, Kazai Anita és Barján Bianka jóvoltából valamelyest sikerült a vendégeknek faragniuk a hátrányukból, a szünetben 17-13 állt az eredményjelzőn.

A második félidőre kapust cserélt a DVSC, Ann-Cathrin Giegerich állt be, Kazai, Bulath és Szalai gyorsan fel is avatta, a túloldalon Vámos volt eredményes 18-16. Nem sokáig örülhettek a dunaújvárosiak, a hazaiak gyorsan visszaállították a négygólos különbséget, sőt még még hozzáraktak kettőt, Vantara-Kelemen, Tóvizi és Kovács mattolta Hlogyikot. Újra időt kellett kérnie Vágó Attilának, Bulath Anita törte meg a hosszú gólcsendet 22-17. Nem tudott közelebb zárkózni a Kohász, hiába talált be Nick és Barján is, mindig jött rá debreceni válasz. A folytatásban sem állt össze a DKKA játéka, sem védekezésben, sem támadásban nem nem találták a ritmust Bulathék, Despotovic pedig már a hatodik gólját jegyezte a 48. percben 28-21. Az utolsó tíz percben a Dunaújváros próbált faragni a hátrányból, de sok hiba csúszott a játékába, ha pedig átjutott a debreceniek védelmén, akkor pedig Giegerich védett, Petrus góljával pedig már tíz volt a differencia 35-25. Bulath utolsó másodperces találata állította be a 35-26-os végeredményt.