Sikersztori, mely már 2004 óta segíti a fehérváriak egészségmegőrzését

Régóta üzemelnek a nyitott tornatermek a városban, ahová fiatalok, amatőr sportolók, a gyengébb nem tagjai, esetleg egészségükért versenyzők járhatnak megadott időpontokban mozogni, edzeni. És ennek az akciónak részesei a nyugdíjasok is. A tornatermekbe gyógytornász irányításával több helyszínen várják a nyugdíjasokat hetente egy-három alkalommal, így összesen hat-nyolcszáz nyugdíjas tornázik a hét napjain Székesfehérváron.

Ingyenes sportolási lehetőségek várják a mozogni vágyókat 2020. január 6-tól a hét minden napján a Nyitott Tornatermek program keretében. A foglalkozásokon felvett tiszta talpú sportcipőben, vagy tornacipőben, sportöltözetben és a megfelelő saját sporteszköz biztosításával lehet részt venni. Nem árt, ha visznek magukkal polifoam matracot, asztalitenisz- és tollaslabdaütőt a sportolni vágyók. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség, az érdeklődők érkezési sorrendben foglalhatják el a tornatermeket a megadott helyszíneken és időpontokban. Fontos, hogy mindenki saját felelősségére vehet részt az órákon.

Székesfehérvár önkormányzata kezdeményezésére és működtetésében, a lakosság részére egészen 2020. június 15-ig – az iskolai szünetek és az ünnepnapok kivételével – adnak díjmentes sportolási lehetőséget. A Nyitott Tornatermek program 2004-ben indult útjára az önkormányzat támogatásával. Az országos tekintetben is példaértékű kezdeményezés a város Egészségfejlesztési Tervének szerves részét képezi. A programsorozat összeállításakor minden korosztályra odafigyeltek, így az ovisoktól a nyugdíjasokig mindenki talál a maga számára hasznos foglalkozást. A szervezők változatos mozgásformákkal huszonöt helyszínen, huszonnégyféle sportfoglalkozással várják az érdeklődőket a hét összes napján. Az egészségjavító és egészségmegőrző tornák közül továbbra is minden városrészben igénybe vehető lesz a nyugdíjas gyógytorna és a női zenés kondi torna. A foglalkozásokat – a lakosság igényeit figyelembe véve – könnyen megközelíthető helyszíneken, délutáni-esti időpontokban tartják. Tavasszal újra elindult a nagy népszerűségnek örvendő ovistorna, a családi sport kategóriába tartozó asztalitenisz, és dinamikus tollaslabda, valamint a csapatsportok közé sorolt röplabda, kosárlabda és teremfoci, illetve a floorball és a teke is.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a prevenció fontosságát, és nem utolsósorban a családok számára is rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen közösen tölthetik el sportolással az időt. Minden helyszínen szakemberek, testnevelő tanárok, edzők, gyógytornászok is segítenek, hiszen az iskolákban rendszeresen felügyelik a rendelkezésre álló napokon az ott lévők tevékenységét, és természetesen tanácsokat és válaszokat is szívesen adnak a felmerülő kérdésre egy-egy sportággal kapcsolatban.

Alkalmanként nyolcvanszáz fő vesz részt a szívklub, a női kondicionáló torna, az ovis torna, a mozgásterápia foglalkozásain.

– Újdonság, hogy a múlt héten keddtől a Vasvári Pál Általános Iskolába visszatért a sorozat az ablakfelújítás után, amely szeptembertől decemberig tartott. Az összes helyszínünk gördülékenyen működik továbbra is a jól megszokott időpontokban. Tollaslabdázással és focival több helyszínen várjuk a fehérváriakat – hangsúlyozta Magony Tamás, a program koordinátora.

– Hetente közel ötezren veszik igénybe a nyitott tornatermi díjmentes sportolási lehetőséget. Ezek közül a legnépszerűbbek a nyugdíjas tornák, valamint a női kondicionális tornák, melyek minden egyes lakókörzetben működnek. Talán öt percet kell a résztvevőknek gyalogolniuk, hogy elérhessék, így nem kell átutazni a várost, és ez rengeteget segít abban, hogy minél többen mozogjanak. Ez egyedülálló jelenleg az országban, mivel ennyi helyszín, ennyi sportolási lehetőség, díjmentesen, ráadásul szakember irányításával, nincsen máshol! – tette hozzá a szakember.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a program nagyban hozzásegíti Székesfehérvárt ahhoz, hogy évek óta a legjobbak között szerepeljen a minden tavasszal megrendezésre kerülő Kihívás Napján.