Sikeres tárgyalás Csákváron

Szombaton a bivalyerős Vasas ellen pályára lépő NB II-es Aqvital FC Csákvár a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy meghatározó játékosai közül többen továbbra is az együttest erősítik.

Visinka Ede tanítványainak egyértelmű célja, hogy meghatározó erőt képviseljenek a bajnokságban. A kezdés mindenesetre jól sikerült. Ahogy hírt is adtunk róla, első felkészülési találkozójukon kiszakadt a gólzsák, és nagy fölénnyel, 6:0-ra verték a szebb napokat is megélt tatabányaia­kat. Mindeközben nemcsak a pályán, de a színfalak mögött is fontos események zajlottak.

Az elmúlt napokban egyik megbeszélés követte a másikat a csákvári klub vezetői számára, hiszen több lejáró szerződésű játékossal is tárgyalóasztalhoz kellett ülniük. A klub beszámolója szerint ezek sikeresek voltak, így Sejben Viktor, Daru Bence és Albert István is aláírta új kontraktusát, azaz maradnak az együttesnél. Bár Tányéros Ádám súlyos sérülést szenvedett májusban, a vezetők éltek az opciós jogukkal, így a szerződéshosszabbítása érvénybe lépett. Továbbá Markek Tamás és Baracskai Roland tavaly kötött szerződése is még érvényben van, így továbbra is rendelkezésre állnak, illetve a felcsúti akadémia kölcsönjátékosai, Kocsis Bence, Major Gergő és Mim Gergő is, akik egy éve érkeztek a gárdához, a jövőben is maradnak a klubnál.

És akkor jöjjenek az újabb kiváló hírek: bár többen is megkörnyékezték és próbálták magukhoz édesgetni az átigazolási időszak elmúlt heteiben Madarász Márkot, a sárga-kékek remek teljesítményt nyújtó középpályása – ahogy Mészáros Dávid és Nándori Botond is, akikkel meghosszabbította szerződését a Puskás Akadémia – kölcsönben a következő szezonban is a gárdával tarthatnak és segíthetnek a magasztos célok elérésében.

Új érkezők is akadnak szép számmal: Magyar Zsolt, Koch Attila, Papp Milán és László Noel a felkészülés kezdete óta a kerettel edzenek, ők egy évre kölcsönbe érkeztek szintén az akadémiáról, míg Zelizi Patrikot végleg megszerezték a Bicskétől, míg harmadik számú kapusuk, a saját nevelésű Meszlényi Ábel aláírta első profi szerződését.

Szombaton délelőtt 11 órakor pedig igazi erőpróba következik a Fáy utcában a csákváriaknak. Ahogy az együttes vezetőedzője, Visinka Ede fogalmazott, egy másik kávéház lesz az a mérkőzés, mint a tatabányaiak ellen volt. Felmérhetik, hol tartanak jelenleg.