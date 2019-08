Sikeres szezont követően keres új kihívásokat Bodó Gábor

Ha mindenképpen muszáj búcsúzni, akkor azt a legjobb szép emlékekkel tenni.

Bodó Gábor esetében ez teljes mértékben így lesz, hiszen a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapatától távozó Defense Coordinator (a védelmet felkészítő edző) egy szezont és két bajnoki címet követően int búcsút a koronázóvárosnak. Az osztrák divízió III-ban és a magyar első osztályban kiharcolt elsőségben egyaránt komoly szerepe volt a mindvégig rendkívül stabil védelemnek, így bárki is veszi át Bodó helyét a szakmai stábban, egy igen magasra helyezett lécet kell majd megugrania. A szakember korábbi sikerei helyszínére tér majd vissza, hiszen edzőként első bajnoki címét éppen a Győr Sharks csapatával hódította el, amelynek a továbbiakban vezetőedzői pozícióját tölti be. Rá is fér az erősítés az egykori bajnokra, hiszen az idei alapszakaszt egy győzelem mellett négy vereséggel zárta. Abban biztosak lehetünk, hogy a jövő évi – idén 31-7-tel véget érő – Fehérvár–Győr találkozó szorosabban alakul majd.