Sikeres hétvégét zártak a rögbisek

A rögbi NB I. negyedik játéknapján Sopronba látogatott a Fehérvár Rugby Club férfiegyüttese.

A vendégek szoros csatában 53-43-ra diadalmaskodtak a Szfinx ellen. A koronázóvárosiak legjobbja ezúttal is a 10-es poszton játszó Kerek Ádám volt, aki húsz pontig jutott a találkozón. Rajta kívül még kiemelkedő teljesítményt nyújtott a csapatkapitány Őrsi Dávid is, aki hozta szokásos jó formáját és tizennyolc egységet tett be a közösbe. A látogatóknál pontot szerzett még Sebők Norbert, illetve a Fejér megyeiek spanyol légiósa, Rodrigo Del Campo is. A mérkőzés tempóját jól mutatja a végeredmény is, hiszen kiemelkedően sok pontig jutott mindkét fél.

A Fehérvári Vadkanok védekezése hatalmasat javult a végjátékra, ezzel megakadályozták a soproniak fordításról szövögetett álmait. A székesfehérváriak legközelebb szombaton 14 órakor fogadják a százhalombattai Fekete Sereget a Köfém rögbipályáján. Vasárnap rendezték a régiós rögbi utánpótlás-bajnokság 3. fordulóját. A rendezvényen 110 játékos mérkőzött három korosztályban. A legkisebbek között második helyen zártak a Fehérvári Rugby Club fiataljai, U12-ben a második helyet csípték el, míg a legnagyobb, U14-es korosztályban a negyedik helyre értek oda.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vezető képünk illusztráció!