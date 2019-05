Sikercsapat vált a fehérvári futballgárdából, két szezon alatt mindent megnyert itthon

Egygólos hátrányból fordított a Mol Vidi FC a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Bp. Honvéd ellen, s 2-1-es győzelme azt jelentette, hogy a fehérváriak Marko Nikolics irányításával két szezon alatt bajnoki aranyat, ezüstérmet nyertek, az Európa-liga csoport­körében szerepeltek, s elhódították a honi kupát is.

Nem indult jól. A döntő első félidejében a Mol Vidi FC árnyéka volt önmagának, a Honvéd ráadásul egy büntetőből hamar vezetést is szerzett a Groupama Arénában. Marko Nikolics a szünetben két helyen is változtatott, Kovács Istvánt és Anel Hadzicot küldte be, akik nyerő cseréi lettek a Vidinek. De nem csupán ők, az egész csapat rendkívül harcosan futballozott, és Stopira meg nem adott találata után eksztázisban játszva megfordította a meccset Marko Scsepovics, majd Hadzic góljaival.

– Mindent figyelembe véve sikeres szezont tudhatunk magunk mögött, büszke vagyok a csapatra és arra is, hogy ennek a gárdának lehetek a játékosa – fogalmazott a Vidi bosnyák középpályása, az SV Rieddel 2011-ben osztrák kupát nyerő Anel Hadzic.

– Úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy három dolgot tűztünk ki célul: megvédeni a bajnoki címünket, bejutni a nemzetközi kupa csoportkörébe, és elhódítani a Magyar Kupát. A háromból kettőt sikerült teljesítenünk, persze hiányérzet azért van bennünk amiatt, hogy végül a bajnokságot nem tudtuk behúzni. Nyolc év után sikerült ismét kupát nyernem, és bár az első siker is fantasztikus élmény volt számomra, erre a 2019-es Magyar Kupára nehéz szavakat találnom. A döntőben vesztes állásnál csereként léptem pályára a szünetben, majd a 91. percben győztes gólt szereztem – leírhatatlan volt az, amit a gólom után éreztem. Az ilyen pillanatokért éri meg igazán labdarúgónak lenni. Persze van néhány fontos gól, amit karrierem során szereztem, de ez a találat ott van a legfontosabbak között.

Nem csupán a dicsőség jut a Vidinek a 2018/2019-es szezon végén. A kupasorozat győztese közel 100 millió forintot is bezsebelt. De nem ez számít igazán, az Anderlechttel belga bajnok és kupagyőztes Juhász Roland számára hiánypótló a Vidi szombati sikere.

– A pályafutásom végéhez közeledve felértékelődnek ezek a győzelmek. Nagyon boldog vagyok, mert anno azért szerződtem a Vidibe, hogy ilyen sikereket élhessek át. Egy olyan ereklyét sikerült begyűjteni, amely hiányzott még a vitrinemből – mesélte a csapatkapitány Juhász Roland. – Nagyon sokat tettünk a győzelemért, bár nem úgy indult a mérkőzés, ahogy szerettük volna, de a szünet után megmutattuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Megérdemeltük a kupát. Hosszú és nehéz, s ezzel a kupagyőzelemmel azt mondhatom, hogy nagyon jó szezont tudhatunk magunk mögött. Büszke vagyok a csapatra, minden egyes stábtagra, aki nap mint nap azért küzd, hogy ez az együttes sikeres legyen. Külön köszönöm a szurkolóknak, hogy megérezték, tudták, mikor kell kettőzött erővel a csapat mögé állni.

A Mol Vidi FC június 10-én kezdi meg a felkészülést a 2019/2020-as szezonra.