Sérülések rajzolták át az Alba Fehérvár KC játékoskeretét

Július 10-én, kilenc új játékossal kezdte meg a felkészülést a K&H Liga női kézilabda NB I előző idényében 7. helyen zárt Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata.

Nem éppen szerencsés nyári szünetet követően kezdte el a közös munkát Deli Rita alakulata. Előbb a Győri ETO-tól igazolt junior-válogatott átlövő Afentáler Sára, majd a felkészülés előtt két héttel a csapat beállója, Varga Emőke is súlyos térdszalagsérülést szenvedett, felépülésük fél évet vesz igénybe. Mindkettőjüket pótolni kellett, utóbbi helyére még keresi a klub a megfelelő külföldi játékost. Balássi Imre, az FKC elnöke jelezte az egyesület idénynyitó sajtótájékoztatóján: borzasztóan nehéz 3-as védőposzton is bevethető kézilabdázót találni. Még ha az Alba a világ legerősebb bajnokságában is szerepel.

– Az EHF kimutatásaiból is leszűrhető, hogy a magyar klubcsapatok szerepelnek a legjobban a nemzetközi porondon, vagyis a magyar a világ legerősebb bajnoksága, ahol hetedik lett a csapat az előző idényben. Modern kézilabdát játszó együttest szeretnénk, amely szerethető lesz a szurkolók számára – fogalmazott Balássi Imre.

Igaz, az FKC idén nem lép nemzetközi porondra, de Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere arról beszélt, hogy hamarosan megszűnik az infrastrukturális akadály, s az új csarnok megépülésével a csapat otthona sem lehet akadálya a nemzetközi összecsapások megrendezésének.

Az FKC pedig azon munkálkodik, hogy a jövőben kiharcolja a kupaszereplést. Ezért igazolta le a 30 éves francia kapust, Armelle Attingré-t, a 23 éves jobbszélsőt, az NB I/B-ben érdekelt Kispestből érkező Töpfner Alexandrát, a szintén jobb szélen játszó 25 éves francia Sabrina Zazai-t, a Békéscsaba gólvágó átlövőjét, a 25 esztendős Walfisch Mercédeszt, s a győri nevelésű, 18 éves Gerháth Kincsőt. Az irányító poszton lesz bevethető a Mosonmagyaróvárról érkező 19 éves irányító Márczy Tekla. Az utánpótlásból került fel a kapus Gajdóczi Barbara, s az ifibajnokságban 88 gólt szóró Besszer Borbála.

– Örülök, hogy egy ilyen keretet tudtunk összehozni, megerősíteni. De történtek sajnálatos események is, Afentáler Sára és Varga Emőke kiesett, az ő pótlásuk nem egyszerű. Főként Emőkéé, aki a védekezés és a támadójáték pillére lett volna – mesélte a vezetőedző, Deli Rita. – Olyan rutinos játékosokat sikerült megtartani, mint Claudine Mendy, vagy Temes Bernadett; Walfisch pedig gólerős igazolás. A kapuban és a jobb szélen is rutinos játékossal erősödtünk. A fiatalok is alig várják, hogy bevethetők legyenek. Nem lesz idén balkezes átlövőnk, így jobbkezes játékossal kell megoldani a helyzetet, de állunk elébe.

Az Alba FKC játékosai a napokban még orvosi és fizikai teszteken esnek át, majd a jövő héten Siófokon edzőtáboroznak. Július 26-án 17 órakor a Dunaújvárosi KKA látogat a Köfém-csarnokba, 30-án 17 órakor az MTK vendége lesz az FKC. Augusztus 2-án Szekszárdon csap össze az FKC és a DKKA. Augusztus 7. és 10. között egy hazai felkészülési tornán előbb az Érd alakulatával, majd Japán válogatottjával, végül a Mosonmagyaróvárral meccselnek Szarka Adriennék. Augusztus 16–18. között Ljubjanában BL-csapatokkal találkoznak a fehérvári lányok. A bajnokságot hazai pályán a Mosonmagyaróvár ellen kezdi az Alba, augusztus 31-én, vagy szeptember elsején.