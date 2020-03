Semmi sincs veszve

Budu Zivzivadze találatával 0-1-es győzelmet aratott Felcsúton a Mezőkövesd a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének odavágóján.

Az első öt perc tapogatózó játéka után mindkét fél előtt számos gólszerzési lehetőség adódott az első félidő során, ám ezek közül is kiemelkedett Gyurcsó Ádám helyzete: a felcsúti szélső a 9. percben vihette a labdát egyedül Szappanos Péterre, ám lövése elakadt a vendégek hálóőrében. A túloldalon is hiányzott a célzóvíz, ám a 47. percben – az egész mérkőzésen jó teljesítményt nyújtó – Budu Zivzivadze szép egyéni megmozdulás után a hosszúba lőtt, amely találat végül győztes gólnak is beillett.

– Kicsit csalódott vagyok, főleg a második félidőben többet vártam volna el a csapatomtól, hogy több helyzetet kidolgozzunk – nyilatkozta a mérkőzést követően Hornyák Zsolt, a felcsútiak mestere. – A kapott gólnál hibát követtünk el, nem sikerült a lesre állítás, ezt pedig ki is használta az ellenfél. Ezután arra számítottam, hogy egy az egy elleni szituációkban agresszívabban lépünk fel. Megpróbáltunk cserékkel is változtatni a meccs képén, de két támadóval sem sikerült gólt szerezni.

A Mezőkövesd javarészt tíz játékossal, nagyon jól védekezett, sajnos nem tudtuk megbontani a védőfalukat. Az első húsz percben agresszívak voltunk, volt két nagy helyzetünk, amiket nem lőttünk be, ez pedig döntőnek bizonyult. De még egyszer mondom, a második félidőben több helyzetet kellett volna kialakítanunk, hagytuk, hogy az ellenfél húzza az időt. Tisztában vagyok vele, hogy ez egy kupapárharc, és bízom abban, hogy a mezőkövesdi visszavágón sikeresebb lesz a csapat, a továbbjutás még természetesen nem dőlt el. Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia FC hátvédje is bízik a jövő szerdán esedékes visszavágón elérhető jó eredményben.

– A mérkőzés nagy részében irányítani tudtuk a játékot, az első félidőben pedig el is dönthettük volna a találkozót. Ez nem sikerült, egy hiba után pedig hátrányba is kerültünk. Nem feltartott kézzel utazunk Mezőkövesdre, mindenképpen győzni szeretnénk és továbbjutni. Mindehhez tehát arra lesz szükség, hogy az eddigi egy döntetlen és két mezőkövesdi siker után végre az első felcsúti győzelem is megszülessen a két csapat 2019/2020-as párharcában.