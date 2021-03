Sem a férfiak, sem a nők nem állhattak dobogóra egyéniben, váltóban már sikerült

A Mix-váltó versenyszámában remeklő Simon Sarolta és Szép Balázs kettőse mentette meg a hazai pályán viaskodó magyarok becsületét a 2021-es öttusa világkupa-sorozat első állomásán.

A hölgyek egyéni versenyében Gulyás Michelle legjobb magyarként a 12. lett a budapesti öttusa világkupán még pénteken, majd a férfiak egyéni fináléjában négy magyar legény próbált dobogóra érni. Ahogy az már a leges legújabb kori öttusában lenni szokott, az úszással kezdett a 36 fős mezőny. A magyarok közül Kardos Bence tempózott a leggyorsabban, ötödikként szállt ki a medencéből, míg a Volán Fehérvár már olimpiai kvótával rendelkező sportolója, Demeter Bence 2:00,00 perces idejével a 11. helyen tudta le a 200 méteres úszást.

A vívópáston aztán a teljes nemzetközi gárda visszafogottan szerepelt. A magyarok különösképpen. Bereczki Richárd ugyan 21 győztes asszót tudott a háta mögött, de az egyébként kiváló vívónak számító Marosi Ádám és Demeter Bence is csak szenvedtek, a fehérvári pentatlonista mindössze 14 tust ejtett, s 21-szer szúrták meg, s így jócskán visszaesett.

A Nemzeti Lovarda lovaspályáján az olimpiai bronzérmes Marosi Ádám hibátlanul ugratta paripáját, 296 pontot lovagolt, hatodik volt a számban. Az összetett rangsorban legelőkelőbb helyen álló magyar, Bereczki Richárd két veréssel és időtúllépéssel 280 ponttal zárta a számot, megőrizte 10. helyét. Demeter Bence négylábúja fölött sem volt igazán nyeregben, bár lova lassú volt, többször is ösztökélnie kellett, 278 ponttal a 29. pozícióban zárta a lovaglást, Kardos Bence pedig 248 ponttal a 35. helyen végzett. A laser-runt a 10. helyről kezdte Bereczki. Rosszul lőtt, de elképesztően futott, végül a nyolcadik helyen ért célba. Marosi Ádám kiválóan lőtt, javított is, a 16. pozícióból a 13.-ra futott fel a kombinált szám végére. Demeter Bence hátulról, a 31. helyről rajtolt, s a huszonnyolcadikra küzdötte fel magát, míg Kardos Bence a 34. helyen ért célba a világkupán. Az aranyérem a lett Pavels Svecovs nyakába került, az egyiptomi Ahmed Hamedet és a német Patrick Dogue-ot előzte meg a dobogón.

– Bereczki Ricsi sajnos a lövészetéből mindig később jött ki, mint szokott, ez most nem sikerült neki úgy, mint a selejtezőben, de nagy futással két helyet előre tudott lépni és ezzel az eredménnyel ő is bejelentkezett a tokiói kvótáért zajló versenyfutásba. Marosi Ádám is javított az eredményén, most ennyi van benne, de ez a 13. hely nagyon értékes az olimpia szempontjából, pontosan tudja ezt ő is. A másik két fiú megküzdött ezzel a nappal, sajnos számukra ez a verseny most nem jött össze – értékelte a szombati döntőt Martinek János, férfi szövetségi kapitány.

A 2021-es esztendő első nemzetközi megmérettetését a vegyes váltók versenye zárta vasárnap. Igen fiatal stafétákkal szálltak harcba a magyarok. A medencében az Erdős Rita – Gyurka Márk duó kezdett frissebben, de ők sem az élmezőnyben hasították a vizet, a hetedikek voltak az első szám után. A Simon Sarolta, Szép Balázs alkotta kettős kilencedikként kászálódott ki a medencéből. Hogy aztán a vívópáston pengehegyre hányja ellenfelei nagy részét. 16 győztes asszó mellett 10-szer kaptak találatot, csak a guatemalai Sofia Cabrera, Jorge Imeri páros teljesített jobban. Az Erdős-Gyurka váltó csak a 11. pozícióban zárta a vívást. A mezőny 14 csapata közül csupán a britek (Olivia Green, Joseph Choong) lovagoltak hibátlanul, de ők is kicsúsztak a szintidőből, nem kapták meg a 300 pontot.

De nyerték a számot, melyben Simon Sarolta és Szép Balázs csak egyetlen fát vertek, s a lovaspályán elért második helyükkel az összesítés élére léptek fel. Erdős és Gyurka 263 lovagolt ponttal a hatodikok voltak, s a laser-runt a hetedik pozícióból kezdhették. Simon és Szép csupán egyetlen másodperccel rajtolhattak előbb a kombináltban, mint a britek, így komoly csatára lehetett számítani. A rutinosabb britek végül előztek, s bezsebelték az aranyat, de a csepeli Simon Sarolta és Szép Balázs (BHSE) ezüstérme is szépen csillog. A dobogó harmadik fokára Dél-Korea állhatott fel. Erdős Rita és Gyurka Márk Manó a hatodik helyen zárt.