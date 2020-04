Segíthet majd az új technika

A Magyar Labdarúgó-­szövetségben már felkészültek a modern, a játékvezetői munkát segítő technológia bevezetésére. Megyénkből Arany Tamás korábbi kiváló játékvezetőt, a Fejér Megyei Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnökét, valamint Becséri Gergely játékvezetőt, NB I-es asszisztenst kérdeztük erről.

A videóbíró, eredeti angol nevén video assistant referee, sokszor rövidítve csak VAR a labdarúgásban játékvezetői asszisztensi feladatokat lát el, a mérkőzés játékvezetőjének döntéseit hivatott segíteni vitás esetekben, videófelvételek alapján, fejhallgatón keresztüli kommunikációval. A videóbíró-­pártiak joggal érvelhetnek azzal, hogy pontosan azért találták ki a rendszert, hogy tökéletes bírói döntések szülessenek, a meccsek alakulását ne befolyásolják bírói hibák.

– Ahogy fejlődik a technika – ami elvárás nemzetközi szinten is –, úgy tervezték, hogy a nyártól a magyar élvonalban is bevezetik, de úgy néz ki, az ismert okok miatt ez csúszni fog. A következő szezontól már szeretnék elindítani, és a játékvezetők oktatása hamarosan elkezdődik. Nagyban fogja segíteni a játékvezetők munkáját, mint ahogy eddig minden technika, amelyet bevezettek, remélhetőleg hasznos lesz. Kíváncsian várjuk, hogy hazai körülmények között hogyan fog érvényesülni. Beszéltem már televíziósokkal, miként lehet kivitelezni, elmondták ennek a technikáját. Minden élvonalbeli mérkőzést vagy közvetít, vagy rögzít a tévé. Több kamerával veszik a mérkőzéseket, közvetítőszobát kell kialakítani, ahová beül egy játékvezető, egy asszisztens és a technikai személyzet. Az esetleges szituációt visszajátsszák és elemzik. Ott lesz a monitor a pálya mellett is a játékvezetőnek, akinek a fülére mondják, mi történt. Magyarországon aki követi a labdarúgást, látja, hogy szinte minden országban bevezették a VAR-t, sőt a magyar játékvezetőknek, akiket foglalkoztatnak nemzetközi szinten, már át kellett esniük egy oktatáson, hiszen ezen a porondon már üzemel. Oda is csak olyan játékvezetők mehetnek, akik egy ilyen oktatáson részt vettek. Pozitívan kell hogy fogadják a szurkolók, hiszen kevesebb lesz a tévedés, több jó döntést hoznak a bírók. Persze így is benne van a hibázás lehetősége, mint láttunk erre példát, de ezzel együtt megkönnyíti a játékvezetők működését – mondta Arany Tamás.

A 30. évében járó Becséri Gergely 109 NB I-es összecsapáson működött asszisztensként, úgyhogy hamarosan akár aktívan dolgozhat az új technológiával.

– A modern technológia sokat fejlődött, ez egy jó kezdeményezés, segíti a labdarúgást, hozzájárul ahhoz, hogy a pályán megfelelő döntést tudjanak hozni a játékvezetők. Feltétlenül pozitív hatással lesz a sportágra, a szurkolókra, az edzőkre és a játékosokra egyaránt. A játékvezető hosszabb távon jó döntéseket hozhat, mindenképpen lehet létjogosultsága, a magyar labdarúgást is segíti. Nem csak a játékvezetők, a szurkolók is elégedettebbek lehetnek, hogyha egy vitás esetnél, akár egy kiállítás megítéléséről a megfelelő döntés születik majd. Így minden egyes csapat ugyanannyi eséllyel indul, erre a játékvezetők is megfelelően ki lesznek képezve. Nekünk még nem volt képzésünk; amikor az MLSZ megfelelő engedélyt kap arra, hogy elindítsa, akkor mi is fogunk menni – vélekedett Becséri Gergely.