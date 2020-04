Segít túlélni a mostani helyzetet a sportolóknak Nagy Sándor

Nagy Sándor sportpszichológus számos sportági szövetséggel és olimpikonnal áll napi kapcsolatban munkájának köszönhetően, néhány hónapja pedig a Puskás Akadémia FC csapatával is foglalkozik. Mint mindenkinek, úgy számára is új helyzetet teremtett a járvány.

Nagy Sándor 1997 óta tevékenykedik pszichológusként. Sportpszichológiai tanácsadást végez, illetve egyéni sportolók és csapatok felkészítését segíti különféle sportágakban. Dolgozott a női kézilabda-válogatottal, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Magyar Birkózó Szövetséggel, illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, valamint élvonalbeli klubcsapatokkal is. Számos egyéni sportágban olimpiai- és világversenyeken résztvevő sportolók felkészülésében is részt vett, olimpiai-, világ-, Európa-, és magyar bajnoki címek, valamint helyezések eléréséhez járult hozzá.

– A kezdeti, frusztráló bizonytalanság a múlté, a labdarúgók és edzők alkalmazkodtak a jelenlegi helyzethez. Ez egy tanulási folyamat, ami rengeteg stresszt okoz, így nagy segítség, ha a játékosok egymással is gyakran beszélgetnek, viccelődnek egymással. A mérkőzések kiesése mellett ugyanis ott a családtagokért való aggódás, egyéb egzisztenciális aggályok, de úgy látom, aránylag jól kezelik a szituációt. Az interneten tartjuk a kapcsolatot. Hornyák Zsolt edző kérte is tőlem, hogy osszam meg velük a gondolataimat, magyarul és angolul is. Az önkéntesség elve mentén tudok velük beszélni is, ha arra van szükség – hangsúlyozta a szakember.