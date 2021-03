Sárosdra tekint a megye szeme

A 19. for­dulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit és vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. március 13., szombat 14.30

Sárosd Kronos Sport (1.)–­Ikarus-Maroshegy (3.) – ősszel 0-1

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – A Lajoskomárom elleni meglepő eredmény után a vasárnapi idegenbeli győzelem önbizalom-növelő lehet. A Kislánggal szemben nehezebben sikerült a győzelmünk, mint ahogy elterveztük, de az a lényeg, hogy szép lassan kezdi magát utol­érni a csapat. Eddig sem volt rossz, csak egy kicsit rapszodikusak voltunk, talán meg fogjuk találni az olyan állandóságot, hogy minden hétvégén ugyanazt nyújtsuk, ami egy adott mérkőzés megnyeréséhez szükséges. Bár legutóbb egymás után két hazai vereségbe szaladt bele az Ikarus, elképzelhető, hogy rossz állapotba kerültek, ám ez elsülhet fordítva is, és egy sokkal összeszedettebb csapattal fogunk találkozni. Végül is teljesen mindegy, melyik jön be, az biztos, hogy nagyon nehéz ellenfél, akik nagyon masszívan és szervezetten védekeznek. Ettől függetlenül hazai pályán meg szeretnénk nyerni ezt a meccset, s meg is teszünk érte mindent. Ráadásul őszről még van elszámolnivalónk velük, mivel vereséget szenvedtünk tőlük, és idáig ez volt az egyetlen meccs, amelyet elvesztettünk. A betegségek szerencsére egyelőre elkerülnek bennünket, maximum egy-egy játékos esik ki, de sérültünk is akad, ám ez nem zavarja meg a napi munkát, s a csapat-összeállításban sem okoz akkora gondot.

Sárbogárd SE (5.)–Kisláng (12.) – ősszel 1-1

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Az év elején az elhalasztott meccseken, illetve egész tavasszal jól játszottunk. Ugyan az Ikarus ellen az elején kicsúszott a kezünkből a mérkőzés, de az eddig lejátszott találkozókon kifejezetten jól fociztunk, és a hétvégén egy jól felkészített, fiatal csapat ellen sikerült Marton­vásáron megérdemelten meg­szerezni a három pontot. Remélem, ez ad olyan lökést, hogy a hozzánk látogató Kislángot is sikerül legyőzni. Az a célunk, hogy a három pontot itthon tartsuk, bár tudjuk, ellenfelünknél jók a játékosok, gyors kontrákra képesek, de ismerjük őket. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de nem szabad meggondolatlanul nekimenni a Kislángnak. Bízom benne, hogy ettől függetlenül nyerünk, és akkor még tudunk a tabellán előrelépni. Vannak sérültek, sajnos Németh Kristóf még nem is tudott játszani, rajta kívül néhányan maródiak, de elég hosszú a kispadunk, és sok helyi fiatal áll bevetésre készen. Aki a keretben lesz, mindent meg fog tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el.

Tó-Vill Kápolnásnyék (7.)– Móri SE (2.) – ősszel 2-3

Höltzl Richárd, a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – A folytatás szempontjából a vasárnapi győzelmünk erőt adhat. Lajoskomáromban az első félidőben el kellett volna döntenünk a találkozót, viszont a vendéglátók kapusa nagyon jó napot fogott ki és egyben tartotta őket. Szerencsére a második félidőben egy szöglet után sikerült gólt szereznünk, úgyhogy örülünk a sikernek. Az őszi idényben egyetlen találkozó volt, ahol alárendelt szerepet játszottunk, és ez éppen a Mór ellen történt. Azonban ott is sikerült két gólt lőni, de most teljesen más mérkőzésre számítok, mint a Lajoskomárom ellen, hiszen biztosan Mór fog dominálni, de megpróbáljuk őket feltörni. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem a Mórt kellene megverni, és nagyon kevés csapatnak van ellenük sansza, de megkísérelünk mindent a pontszerzés érdekében. Az idő nekünk dolgozik majd, úgyhogy ha minél tovább tudjuk tartani az eredményt, és egy kontrából el tudunk menni, talán meglehet a siker. Náluk is lesznek hiányzók, nálunk meg Peng Gábor és Pigler Boldizsár sérülések, Kharaboutli Noor Dániel pedig öt sárga lapja miatt nem léphet pályára, így lényegében három stabil játékosom fog hiá­nyozni. Bízom abban, hogy a két sérült esetleg mégiscsak ott lehet, de ez erősen kérdéses.

Bodajk SE (4.)–Ercsi Kinizsi SE (8.) – ősszel 2-1

Kovács Zoltán, a Bodajk SE vezetőedzője: – Az Enying elleni győzelmünk örömteli, de a meccsen nyújtott teljesítmény kevés lesz az Ercsi ellen. Ellenfelünk erősebb játékoskerettel rendelkezik, mint az Enying, és az eredményeiket látva ez teljesen más mérkőzés lesz. Sokkal többet kell mutatnunk elöl mindenképpen ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk. Azzal tudunk sikert elérni, hogy a saját térfelünkön nagyon szűken kell védekeznünk, és elöl vannak gyors embereink, akiket területben meg tudunk játszani, akkor lehet gólhelyzeteket kialakítani, és utána már csak az a kérdés, hogy ezeket hogyan tudjuk kihasználni. A múlt héten a felnőtt keretből egy egészséges játékosunk volt a kispadon. Nem tudom még, hogyan lesz a héten, az eldőlt, hogy mindenki nem fog visszatérni. Herczeg Csaba sárga lapjai után kapott büntetését letöltötte, ő játszhat, de az még kérdéses, hogy Kővári Balázs és Molnár Milán mennyire lesz bevethető, mennyire javul az állapotuk.

2021. március 14., vasárnap 14.30

Enying (11.)–Mányi TK (15.) – ősszel 1-0

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Jó felkészülésen vagyunk túl, próbáltunk annyi mérkőzést játszani, amennyit csak lehetséges. Sajnos a csapat felemásan tudott Bodajkra érkezni, ahol mindent megpróbáltak a srácok, hogy ugyanolyan jól zárjuk a mérkőzést, mint az Ikarus ellen. Nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Ezen mindenképpen javítanunk kell, és megfelelően befejezni a kialakított lehetőségeket. Nem számítok könnyű mérkőzésre a Mány ellen, de nyilván mindent meg fogunk tenni a győzelemért. A Mány ugyanúgy, mint mi, feltétlenül fejlődő tendenciát mutat, mi is meglepődtünk az elmúlt hetek eredményein, és nagyon nagy hibába esnénk, ha lebecsülnénk őket. Mindent mozgósítani kell azért, hogy összpontosítani tudjunk, és sikerüljön jó támadójátékkal és a védekezésben maximális koncentrációval felülkerekedni rajtuk. Ez a cél, valamint a három pont itthon tartása, csak ekkor lennénk elégedettek. Vannak még sérültjeink, de már többen felépültek.

Főnix FC (9.)–DUFK SE (13.) – ősszel 1-1

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Minden egyes mérkőzéssel előrébb vagyunk a megoldáshoz, és örülünk annak, hogy kétszer egymás után sikerült nyernünk. A kislángi meccsről csak annyit, hogy a találkozó nyomokban sem emlékeztetett a futballra, mivel azon a pályán nem lehet futballozni. Azzal a pályával előbb-utóbb kezdeni kell valamit, mert a futball szeretete ugyan sok mindenen átível, de én így már ennyire nem szeretem a futballt… Erősen készülünk a DUFK SE ellen, viszonylag jól mennek a gyerekeink, nagyon bízom benne, hogy folytatjuk a győzelmi sorozatot. Egy-két sérültünk van, de reménykedem abban, hogy Büki Baltazár visszaáll a sorba, és abban is bízom, hogy Molnár Dominiknak előbb-utóbb megjön a játékengedélye. A két csapat őszi mérkőzésén jobbak voltunk, több helyzetet dolgoztunk ki. Játékban ott tartunk, hogy sokat birtokoljuk a labdát, nagy számban dolgozunk ki lehetőségeket, amennyiben kihasználjuk, akkor nem lesz problémánk.

Tordas FÉSZ Zrt. (10.)–Martonvásár SK (6.) – ősszel 0-2

Horváth Sándor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – A futballban élek, amióta megszülettem, imádom ezt a sportágat. A pályafutásom alatt idáig javarészt az utánpótlásban dolgoztam. Még nem ismerem annyira a megye labdarúgását, úgyhogy biztos bele fog telni néhány mérkőzésbe, mire át fogom látni, de határozottan örültem Farkas Zsolt és a Tordas megkeresésének. Szomszédvári rangadó következik, ezzel tisztában vagyok, és azt is tudom, hogy ellenfelünk is vereséget szenvedett az előző héten. Egészen biztos, hogy tüzes összecsapás lesz, és valószínűnek tartom, hogy mindkét csapat presztízst fog csinálni a találkozóból. Küzdelmes mérkőzés lesz, igazán nem is az ellenfelekkel szoktam foglalkozni, hanem mindig a saját csapatommal, és próbálom maximálisan felkészíteni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Soha nem szerettem a külső körülményekkel foglalkozni, abból főzünk, amink van. Hétről hétre változik a keret, hiszen nem tudni, hogy éppen ki lesz beteg vagy sérült. Az egészen biztos, hogy aki egészséges, az pályára fog lépni és mindent meg fog tenni azért, hogy a Tordas minél jobban szerepeljen.

Szabadnapos: Lajoskomáromi SE (14.).