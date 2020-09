Sárosd és Tordas is gólparádézott

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulója annak ellenére, hogy foghíjas volt, bővelkedett izgalmakban és gólokban. A Sárosd Kronos Sport meg sem állt nyolc gólig, de a Tordas FÉSZ Zrt. sem maradt el mögötte, náluk is kinyíltak a gólcsapok, és a DUFK SE ellen még egyszer annyit lőttek, mint korábban eddig összesen.

Sárosd Kronos Sport–Enying 8-0 (4-0)

Sárosd, 150 néző.

Vezette: Szabó Dániel.

Sárosd Kronos Sport: Rigó Á. – Susa (Hallósi), Hus­hegyi, Vida, Somogyi Sz. (Kargl) – Szalai P. (Kű), Takács M. (Kaltenekker), Kosaras, Szekeres – Kovács S., Szabó N. (Dobsa). Vezetőedző: Arany Tibor.

Enying: Elek – Kovács L. (Virth), Keszler, Kalló, Nyikos – Szalai K. (Szőke), Varga Á. (Király D.), Csepregi, Halász – Kajtár, Boda. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Szalai K. (8., öngól), Szalai P. (17.), Kovács S. (42.), Takács M. (44.), Szekeres (55.), Kargl (67.), Kű (71.), Kaltenekker (80.).

Jók: Takács M. és az egész csapat, ill. senki.

Hazai rohamokkal kezdődött a találkozó, a 8.percben már a vezetést is megszerezte a hazai gárda, Kovács Sándor ívelte a labdát a 16-os magasságába, ahol Szalai Kristóf olyan rosszul ért a labdához, hogy az Elek Gyula mellett védhetetlenül vágódott a kapu jobb oldalába, öngól, 1-0. Sokáig nem kellett várni az újabb hazai találatra, a 17. percben Takács Márió futott el a bal oldalon, beadására Szalai Pál érkezett, és a kapuba vágta a labdát, 2-0. A gól után is tovább rohamoztak a sárosdiak, de a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták. A 42. percben Kovács S. lépett ki Takács M. labdájával a védők közül, majd a kapust is kicselezve a hálóba lőtt, 3-0. A 44. percben felcserélődtek a szerepek, ezúttal Kovács S. adott passzt Takácsnak, aki a kifutó kapus mellett továbbított a kapuba, 4-0. A második félidőt ott folytatta a Sárosd, ahol az elsőt abbahagyta. Az 55. percben Takács M. ment el a bal oldalon, pontos beadására Szekeres Marcell érkezett a legjobb ütemben, és lőtt a hálóba, 5-0. A 67. percben Takács M. most a jobb oldalon száguldott el, beadására Kargl Balázs érkezett, és lőtt a léc alá, 6-0. A 71.percben Kű Dániel kapott forintos labdát Kovácstól, kilépett a védők közül, elsőre még a kapufát találta el, de a visszapattanó labdát már Elek mellett a kapu bal oldalába tekerte, 7-0. A vendéglátók még ilyen arányú vezetésnél sem álltak le, a csapat teljesítményére a koronát a 80. percben az újonc fiatal Kaltenekker Kevin tette fel, 22 méteres lövése akadt meg az enyingi kapu bal alsó sarkában, 8-0.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Mány–Főnix FC 4-6 (0-2)

Mány, 180 néző.

Vezette: Nagy Károly.

Mány: Szabó T. – Mészáros M. (Bokros), Rimele, Ország, Szűcs P. – Babály, Radovics, Szabó B., Hajdú (Mészáros T.) – Selmeczki, Veress. Szakmai vezető: Pál Zoltán.

Főnix FC: Barsch – Tölgyesi, Sarok, Rubos (Zoboki L.), Knausz – Adorján, Papp K. (Patkós K.), Jófejű, Zoboki Á. (Mayer) – Molnár A. (Finta), Bognár I. (Kertész). Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Veress (57., 91.), Radovics (60., 61.), ill. Adorján (55., 63.), Molnár A. (10.), Jófejű (38.), Zoboki Á. (78.), Patkós K. (78.).

Jók: Szabó T. (a mezőny legjobbja), Veress, Radovics, ill. Adorján, Knausz, Tölgyesi, Zoboki.

Szép, nyárias idő, játszható pálya, és szép számú közönség várta a nehéz helyzetben lévő mányiak és a fiatal, dinamikus Főnix összecsapását. Nem sokat ismerkedtek a csapatok, hiszen hol a vendég, hol a hazai kapu forgott veszélyben, de amíg a Mány kihagyta, a fehérváriak belőtték első helyzetüket: Molnár Alex használta ki a védelem nagy hibáját, 0-1. Gyorsan, magasabb ütemben játszott a vendégcsapat, de a hazaiak támadásaiban is benne volt a gólszerzés lehetősége. A 38. percben egy gyors kontrát Jófejű Sándor váltott gólra, 0-2. A szünetben a mányiak igyekeztek rendezni soraikat, ennek ellenére az 55. percben folytatódott a sorminta, gyors ellentámadásból Adorján Gergő mattolta a jól védő Szabó Tamást, 0-3. Az elkövetkezendő hat percben (!) ritkán látható gólszüret következett, hiszen a Mány minden meglévő erejét mozgósítva négy perc alatt háromszor talált a vendégek kapujába, kiegyenlítve a mérkőzés állását. Külön érdekesség, hogy mindhárom találat fejes gólból született, sorrendben Veress László, majd Radovics Márton kétszer mattolta Barsch Gábor kapust, 3-3. De hogy folytatódjon az őszi szüret, középkezdés után,újra Adorján volt eredményes, 3-4. Az egyre fogyó erővel rendelkező, ezer sebből vérző mányi csapat már nem volt képes további erőket mozgósítani, így előbb Zoboki Álmos, majd egy percen belül Patkós Kevin váltott gólra egy pontosan kidolgozott kontratámadást, 3-6. A mérkőzés utolsó mozzanataként a jól játszó Veress lőtt a jobb felső sarokba egy pontos indítás után, 4-6. Változatos, gólokban gazdag mérkőzést játszott a két csapat, amelyen mindkét fél komoly védekezési hibákat vétett. Érett, jó játékvezetés és sportszerű szellem jellemezte a találkozót. Látszik, hogy a Mány nem tud egyelőre felülemelkedni sosem látott nehézségein, nem tudja kompenzálni a csapatból kiesett minőséget. Az „őrült mérkőzésről” mindent elmond, hogy a mezőny legjobbja a hat gólt kapó, de bravúrok sorát bemutató Szabó kapus volt. A Főnix FC fiatal csapata teljesen megérdemelten nyerte meg e nem mindennapi mérkőzést, hiszen dinamikában, helyzetkihasználásban, futógyorsaságban többet tudott adni magából.

Tudósított: Varga Mihály

DUFK SE–Tordas FÉSZ 2-8 (2-5)

Sárbogárd, 100 néző.

Vezette: Szücs László.

DUFK SE: Pinczési – Kovács K. (Gertner), Pintér Cs., Fekete, Bartha – Kürti (Hollósi), Hajdú (Furuglyás), Szabó K. (Heftner), Perjési (Rácz) – Matolcsi, Vereb. Vezetőedző: Dobos László Viktor.

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Cservenka (Teszár), Vörös F., Király J. – Kanyó, Kerényi (Berki), Kőszegi A., Hernádi – Almási (Kőszegi K.), Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gól: Szabó K. (8.), Pintér Cs. (15.), ill. Csányi (2., 29., 81.), Pongrácz (19., 30., 74.), Király J. (22., 68.).

Jók: Pintér Cs., ill. Csányi, Király J., Kanyó, Pongrácz.

Kisláng–Tóvill-Kápolnásnyék 1-2 (1-2)

Kisláng, 100 néző.

Vezette: Béd Ákos.

Kisláng: Ányos – Juhász Márton, Erdei B. (Kovács T., Rehák), Árki, Dudar K. – Dudar E. (Lévai), Simon I. (Tury-Nagy), Juhász J., Komlós – Kassai J. (Kassai D.), Willerding Zs.. Vezetőedző: Erdei István.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng, Bakonyi, Ódor D., Varga J. – Csörge (Silhány), Kiss Á., Pigler, Zsigmond L. (Gaál) – Eipl, Czottner Á. (Molnár G.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Juhász Márton (34.), ill. Pigler (15.), Ódor D. (28.).

Jók: Willerding Zs., ill. Zsigmond L.

A 7. percben Dudar Ervin tekert szélről szabadrúgásból a kapura, a labda azonban középre tartott, így Kalmár Adrián könnyűszerrel hárított. A 15. percben Zsigmond Leventét indították a jobb szélen, ő középre centerezett, Pigler Boldizsár pedig nem hibázta el a ziccert, 0-1. A 18. percben Dudar E. nagy bedobását követően Erdei Barnabás próbálkozott, de a kapus bravúrral hárított. A 22. percben Willerding Zsolt húzta be két játékos között a labdát, majd a gyengébbik lábával lőtt a kapu fölé. A 24. percben Juhász Márton futásban verte meg Peng Mártont, majd Willerdingnek adta be, aki fejjel próbálkozott, sikertelenül. A 28. percben Bakonyi Ádám passzolt bravúrral Ódor Dánielnek, aki nem hibázott, 0-2. A 34. percben Juhász József. és Willerding Zs. játszott össze kiválóan, majd utóbbi Juhász Mártonhoz passzolt, aki kilőtte a hosszú sarkot, 1-2. A 35. percben Zsigmond L. próbálkozott, Ányos Pálon emelte át a labdát, ám a labda a kapu fölött hagyta el a játékteret. A 40. percben Juhász M. a 16-oson belül próbálkozott, de Kalmár újfent hárított. A 47. percben Willerding Zs. harcolt ki egy szabadrúgást, melyet Erdei B. vállalt el, azonban a gól megint csak elmaradt. Az 50. percben Zsigmond L. a 16-oson belülről lőtt, de a labda a kapu mellett szállt el.

Tudósított: Juhász Fanni

Lajoskomárom–Ercsi Kinizsi 0-2 (0-1)

Lajoskomárom, 200 néző.

Vezette: Cseh Roland.

Lajoskomárom: Kajári – Sonkoly (Szili B.), Czéhmeiszter, Szakáts, Kövecses (Lakk) – Fodor M., Posta, Vései, Vass – Kovács P. (Berta), Gergye. Vezetőedző: Megyeri János.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Bognár B. (Kondreska), Tolnai, Tóth K., Holentoner – Köntés (Németh G.), Reicheld (Jerzsabek), Horváth B., Schrick – Bálint, Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Reicheld (38., 66.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

A 38. percben jobbról Bálint Ábel lőtte keresztbe a labdát, és Reicheld Alex mindenkit megelőzve 7 méterről helyezett Kajári Gergely kapujába. 0-1. Meddő hazai mezőnyfölénnyel teltek a percek a második félidőben is, helyzeteket azonban csak az Ercsi tudott kialakítani, ezek egyikéből a 66. percben ismét Reicheld volt eredményes. 0-2. A Lajoskomárom nagyon gyenge napot fogott ki, az Ercsi együttese pedig ​teljesen megérdemelten vitte el mindhárom pontot.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Az Ikarus-Maroshegy (2.)–Sárbogárd SE (7.) mérkőzést 2020. november 29-én, vasárnap 13 órakor, a Móri SE (3.)–Bodajk SE (5.) összecsapást 2020. október 7-én, szerdán 18 órakor rendezik meg, mivel az Ikarus-Maroshegy, a Sárbogárd SE, valamint a Bodajk SE együttesei a Mol Magyar Kupa főtáblája 1. fordulójában vettek részt a hétvégén.