Sárbogárdon élnek-e a sansszal?

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 21. fordulója következik a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. március 27., szombat 15.00

Sárbogárd SE (4.)-Ikarus-Maroshegy (3.) – ősszel 0-3

Pajor László a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – A hétvégén DUFK SE elleni mérkőzésen az történt, amit mi akartunk, igaz ismertük az ellenfelet, és az edzőjét. A szépítő góljuk ugyan kissé meglepetésszerűen jött, és emiatt egy kicsit izgalmasabb lett a találkozó kimenetele, mint ahogy az eredmény mutatja. A harmadik gólt a hosszabbításban rúgtuk, de megérdemelten szereztük meg a három pontot, és emellett még időnként látványosan is fociztunk. Így terveztük, elégedett vagyok az eredménnyel, és még a játékkal is, ami nem tetszett ugyan sportszerű csapat az ellenfél, de mégis négy játékosunk megsérült, akik nem tudom, hogy a hétvégére rendben lesznek-e? Ezért aztán egészen biztos emiatt fejtörést fog okozni a hétvégi taktika kidolgozása, de vagyunk annyian még, hogy megoldjuk, hogyha pótolni kell valakit.

Bodajk SE (6.)-Móri SE (2.) – ősszel 2-4

Kovács Zoltán a Bodajk SE vezetőedzője: – Mindkét csapat úgy készül, hogy játszani fog, mi is megvagyunk elhárultak az akadályok. Az előző hétvégén kényszerűségből maradt a Lajoskomárom elleni összecsapásunk, edzettünk helyette, két hetünk maradt ki, és úgy tűnik jelen állás szerint, hogy teljes kerettel tudunk készülni a rangadóra. A Mór és a Sárosd csapatai kiemelkednek ebből az osztályból mindenféle szempontból, de szeretnénk pontot hogy pontokat szerezni annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy hazai pályán erősebbek vagyunk és jobban teljesítünk, mint idegenben. Talán egyszer sikerül már a Mórt legyőzni, meg fognunk tenni mindent, a csapat élesíti magát a mérkőzésre. A társasággal abszolút nincs probléma, hétről hétre nagy elánnal, akarattal és elszántsággal készül, mindegy hogy éppen ki az aktuális ellenfél. Az ellenben biztos, hogy ez más mérkőzés lesz a játékosok fejében. Számomra ez is egy mérkőzés az összes sok közül, de ők másképp kezelik, máshogy is beszélnek róla, mert már szeretnék egyszer meg rángatni az oroszlán bajszát. Ezen kívül pedig van is miért visszavágni, ősszel vereséget szenvedtünk tőlük, valamint még nem is szereztünk pontot ellenük mióta volt ebben az osztályban játszunk. Úgyhogy ez is feltétlenül motiváló számunkra.

2021. március 21., vasárnap 16.00

Enying (11.)-Sárosd Kronos Sport (1.) – ősszel 0-8

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: – Annak ellenére, hogy múlt vasárnap az Ercsi Kinizsi ellen vereséget szenvedtünk, elégedettek voltunk a csapat teljesítményével. Egy ideig vezettünk, de végül a jobb formában lévő ellenfelünk felőrölt minket. Ennyire tartalékosan nagyon régen nem kellett kiállnunk, mint ott. Extrém sok volt a beteg, a sérült játékos, és volt aki egyéb okból nem vállalta az idegenbeli fellépést. A belső visszajelzések alapján, talán kicsivel jobb helyzetből várhatjuk a Sárosd elleni hazai találkozót, de pontosabb létszámot csak a hét második felében látunk majd. Amennyire csak lehet, szeretnénk megnehezíteni listavezető dolgát, és visszavágni az őszi legnagyobb arányú vereségünk elszenvedése miatt. Már egy ponttal is nagyon-nagyon elégedettek lennénk. Természetesen maximális koncentráció kell a védekezésben, és a helyzeteinket még mindig sokkal jobb arányban kellene kihasználnunk – gondolom nem lesz belőle túl sok. Ha nem ijedünk meg, jó mérkőzésre van kilátás.

Főnix FC (8.)-Mányi TK (15.) – ősszel 6-4

Pavlik József a Főnix FC vezetőedzője: – Az Ikarus elleni mérkőzésen is négy játékosomat nélkülöztem, igazán nem értem, hogy miért erőltetik a játékot jelen helyzetben. Azt hiszem nem csak én vagyok ezzel így, hanem néhány edzőkollégám is, hiszen több edző is elkapta a kórt mostanság, az iskolák is be vannak zárva. Mi pedig dolgozunk a gyerekekkel fiatalokkal napról-napról. Bizonytalan a helyzet, a hétvégén harminc utánpótlás meccset halasztottak el, vagy játszanak le más időpontban a megyében. Ennek azért véleményem szerint valamit jelentenie kell… Az Ikarus elleni mérkőzésen a második félidő tekintve igazságos volt a találkozó végeredménye, de a 93. percben mi eldönthettük volna a meccset. Fejlődés alatt van a csapat az látszik, az első három közül játszottunk a Mórral és az Ikarusszal. Előbbitől kikaptunk utóbbival ikszeltünk, de a több találkozót megnyertük. A Mánnyal kapcsolatban egyértelműen látszik, hogy tavasszal felszívták magukat, és óvatosan fogalmaznék velük kapcsolatban. Az összes ellenfelük megszenvedett ellenük, amikor ősszel játszottunk velük rengeteg Covidos volt náluk. Ez egy merőben más mérkőzés lesz, de mi megpróbáljuk megnyerni, függetlenül attól, hogy mi is küzdünk a járvánnyal, úgyhogy nem könnyíti meg ez sem a dolgunkat.

Tordas FÉSZ Zrt. (10.)-DUFK SE (13.) – ősszel 8-2

Horváth Sándor a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Ugyan a szomszédvári rangadót a Martonvásár ellen megnyertük, de a Kisláng ellen mindez nem sikerült. Nem szeretnék a külső körülményekkel foglalkozni, mert saját magunkat vertük meg, de igazság szerint a kislángi pálya alkalmatlan arra, hogy ezen megyei első osztályú mérkőzés rendezzenek. Ilyen körülmények között nem engednék futballmérkőzést lejátszani! Nyernünk kellett volna, de rendkívül sérülésveszélyes volt ez a pálya, nem is tudom, hogy a szövetség hogyan tudta hitelesíteni. „Bombatölcsérekkel volt teli, a játékosoknak arra kellett figyelniük nehogy kitörjön a bokájuk. Ennek tulajdonítom a vereség, nekünk ezt a mérkőzést meg kellett volna nyerni. A DUFK SE ellen pedig feltétlenül javítani szeretnénk, visszahozni az elvesztegetett pontokat.

Tó-Vill Kápolnásnyék (9.)-Kisláng (12.) – ősszel 2-1

Höltzl Richárd a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Két hétig nem léptünk pályára, próbáluk ezt az időszakot hasznosan tölteni, azok akik egészségesek voltak végig dolgoztak egyáltalán nem álltunk le és nagyon várjuk a hétvégi összecsapást. Tudjuk jól hogy a Kisláng régóta együtt van, rutinos játékosokból áll, egy erős támadósorral. Ki-ki mérkőzés lehet, mert tisztában vagyunk azzal, hogy ha netán nem jönne össze a három pont megszerzése, akkor odacsapódhatunk a végére, de a célunk egyértelműen a középmezőny megtartása. Ősszel legyőztük őket hazai pályán. Őszintén megvallva Kislángon nagyon kevés csapat nyer, nekünk egy kis szerencsénk is volt akkor, viszont megérdemelten nyertünk. Kharboutli Noor Dániel nem játszhat öt sárga lapja miatt, de az összes betegünk meggyógyult, és a sérültjeink is rendbejöttek, úgyhogy teljes lesz a keret. Azt pedig nem hiszem, hogy gondot okozna, hogy a hét közben kell pótolni majd az elmaradt mérkőzéseket, mert megbeszéltem a csapattal, hogy mindenki úgy tervezzen, hogy rendelkezésünkre tudjon állni.

Szabadnapos: Martonvásár SK (7.)

Az Ercsi Kinizsi SE (5.)-Lajoskomáromi SE (14.) összecsapás megrendezésére egy később kijelölt időpontban kerül sor.