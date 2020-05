Sántha Tamás mert nagyot álmodni

Gimna­zistaként kötelezte el magát az erősportok mellett Sántha Tamás. Az atletikus alkatú fiúcska néhány év leforgása alatt a világ legerősebb emberei között találta magát. Eredményei, díjai magukért beszélnek.

Minek a hatására és mikor fogalmazódott meg önben, hogy belevágjon ebbe a sportba?

– Szekszárdi középiskolásként adódott a lehetőségem, hogy megismerkedjem az erősportokkal, de eleinte a súlyzós edzést monotonnak tartottam. Abszolút a kíváncsiság vezérelt. A történet pikantériája, hogy egy nagyon vékony srác voltam, viszont néhány hónap leforgása alatt már olyan súlyokkal dolgoztam, mint a végzős srácok. Szenvedélyemmé vált a sport. Kiderült, hogy minden adottságom megvan a súlyzós gyakorlatokhoz, hogy kiemelkedőt érjek el ebben a sportágban. 18 évesen például megjavítottam a fekvenyomás magyar csúcsát, 135-ről 180 kilóra, amivel magabiztosan gyűjtöttem a diákolimpiai aranyérmeimet. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ilyen irányban kell folytatnom. Innentől kezdve tudatosan építettem a jövőmet. A főiskolai tanulmányaimat is úgy terveztem, hogy olyan helyre kerüljek, ahol az intézményben vagy a környékén lehetőségem legyen az erőemelés folytatására.

Milyen kiemelkedő sikereket ért el?

– Hazatérve Székesfehérvárra jó kezekbe, az Albacomp erőemelő szakosztályához kerültem. 5-6 évet versenyeztem erőemelésben – ez három fogásnemből áll, guggolás, fekve nyomás, felhúzás – és lettem többszörös korosztályos és felnőtt bajnok, valamint örökös csúcstartó a 110 kg-os junior korcsoportban, 260 kg-mal, amelyet az ifjúsági és junior erőemelő-világbajnokságon értem el. Majd később a felnőttek között kizárólag a fekve nyomásra fókuszáltam, valahogy adottságilag, alkatilag erre voltam kiélezve. Szerettem volna Európa- és világbajnok is lenni. Ebből három kontinenscím össze is jött 2011 és 2012 között, plusz nyertem egy világkupát egy nagyon erős mezőnyben. Majd egy sajnálatos sérülés miatt (részleges tricepszizom-szakadás) a világbajnoki trófea elmaradt, pedig az edzésen 337,5 kg-ot is megemeltem, amivel toronymagasan győzhettem volna.

Majd jött a testépítés?

– Igen! Egész életemben a kihívásokat kergettem. Így találtam rá a testépítésre, amely egy sokkal összetettebb, mentálisan és fizikálisan is megterhelő sportág, rengeteg áldozattal. Nagy álmom volt mindig, hogy egy komplex fizikumot összerakjak, ami egész napos odafigyelést kíván meg. Itt le kell győzni magadat folyamatosan. A test­építők heti akár tizenkétszer is edzenek és a megfelelő táplálkozás, a diéta elengedhetetlen a sikerhez. Amikor elkezdtem, 37 kg-ot fogytam le, 140-ről 103-ra. Mint sokakat, engem is Arnold Schwarzenegger inspirált.

Melyik eredményére a legbüszkébb?

– A Superbody messze kiemelkedik a díjazások tekintetében. A Grand Prix, úgymond király kategóriában a legjobbak indulnak, melynek győztese a Magyar Hírességek Csarnokába is bekerül. Nekem ezt sikerült megnyernem 2016-ban.

Mi a szépsége a testépítésnek, mit mondana? Mit adott önnek ez a sport?

– Gyakorlatilag mindent. Egy életcélt. Erre építettem fel mindent. Hiszem, ha valaki tehetséges valamiben, annak kötelessége ezt nem elkótyavetyélni, hanem élni vele. Ez egy ajándék az élettől. Talán, ami a legfontosabb, hogy sosem késő semmit sem elkezdeni. A testépítés is ilyen. Amit megtanultam: az az alázat és a kitartás. Ha megvan bennünk, akkor a legnagyszerűbb dolgokat tudjuk elsajátítani, létrehozni. Az én példám is ezt bizonyítja.