Sándor Réka magyar bajnok nehézségi falmászásban

Az idei esztendő utolsó falmászó Magyar Kupa fordulóját rendezték nehézségi és gyorsasági kategóriában a hétvégén. A Padányi Kupa küzdelmei után fény derült a 2019-es összetett eredményekre is.

Nehézségi mászásban a Mozogj kreatívan SE (Redrock) versenyzője, Sándor Réka nyílt női kategóriában 2. helyezést ért el, ami az éves összesített eredmények alapján egy szépen

csillogó bronzérmet hozott a 17 esztendős sportoló számára. Zsilák Kinga (Rotpunkt) az 5. (4.), Forgács Eszter Evelin (Rotpunkt) Veszprémben és az összetettben is 7., míg Sarok Eszter

(Rotpunkt) a 11. (9.) pozíciót érte el. Az ifjúsági korcsoportban Sándor Réka 2. helyen végzett, ám összetettben ezzel együtt is megnyerte a magyar bajnokságot! Rajta kívül még egy fehérvári fért fel a dobogóra összetettben, a 4. helyet megkaparintó Forgács Eszter Evelin bronzéremmel zárta a szezont, az 5. Sarok Eszter pedig összetettben a 4. helyre ért oda. A serdülők mezőnyében a fiúknál Pajor Vince (Rotpunkt) a 4. (3.), Hegedüs-Krisó Dénes a 6. (4.) lett. Gyerek korcsoportban a lányoknál Juhász Tamara (Rotpunkt) a 3. (2.), Domahidy Kata (Redrock) az ötödik legjobb eredményt érte el, ezzel összetettben a negyedikként zárta az évet. A 6. Pajor Natália (Rotpunkt) ötödikként, míg a hétvégén 2. Zsákai Eszter (Redrock) hatodikként zárt. A miniknél a rotpunktos Németh Levente a Padányi

Kupán és összetettben is 4. lett.

További eredmények

A gyorsasági mászásnál nyílt női kategóriában fehérvári ezüst született, Forgács Eszter Evelin 3. helyezésének is köszönhetően összetettben a dobogó második fokára állhatott fel,

Forgács ráadásul az ifik között is ezüstérmet nyert. A serdülő fiúknál összetettben két fehérvári medál került kiosztásra, Hegedüs-Krisó Dénes gyűjteménye ezüst-, Pajor Vincéé

bronzéremmel gazdagodott. A gyerekek mezőnyében az utolsó gyorsasági versenyét sérülés miatt kihagyó Juhász Tamara összetettben ezüstérmet szerzett. Zsákai Eszter teljesítményével a második helyet

érdemelte ki, aminek köszönhetően összetettben bronzérmet nyert, míg a 3. helyen végző Domahidy Kata a 4. pozícióban zárta a szezont.

