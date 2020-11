Salzburg után Bolzanóban is kikapott a Fehérvár AV19

Az utóbbi időben nem ehhez voltunk hozzászokva, de sajnos egyetlen pontot sem szerzett a hétvégén a Hydro Fehérvár AV19 az ICE Hockey League-ben, miután szombat este 4-1-re kikapott az elsöprő formában lévő Bolzano otthonában.

A bajnokság legjobb formában lévő csapatának otthonában kellett helytállnia a Hydro Fehérvár AV19-nek szombaton. A Bolzano tekintélyes mérleget tud felmutatni, hiszen a Covid-szünet óta mind az öt korábbi mérkőzését megnyerte. A fehérváriak sem panaszkodhattak, ám szárnyalásukat megakasztotta huszonnégy órával korábban a Salzburg. Azon a derbin az első harmadban nem jött ki a lépés Erdély Csanádéknak, ami aztán meg is pecsételte a sorsukat.

Bolzanóban nem volt álmoskás a kezdés, persze jobbára a védekezéssel kellett foglalkozni, mert majdnem az egész meccsen többször lőttek kapura a házigazdák. Jaroslav Janus az első húsz percben bravúrosan állta a sarat a kapuban. Az első harmadban három emberelőnyt sem tudott gólra váltani a Fehérvár, viszont egy hátrányt kivédekezett a liga legjobb előnyös mutatójával rendelkező csapata ellen. A második harmad elején óriási nehézséggel kellett megküzdenie a Fehérvárnak, mivel Vas Márk 2+2 perces kiállítását kellett túlélnie. Sikerült, de nem sokkal később, a 26. percben egyenlő létszámban már kapitulált, amikor Luca Frigo értékesített egy kipattanót, 1-0. Elég rendesen belendült a Bolzano, kevesebb mint öt perccel később kétgólosra növelte előnyét, a védelem hibáját kihasználva Angelo Miceli lógott meg és egy csel után a hálóba lőtt, 2-0. Ekkor nem volt még vége az erőfitogtatásnak: a meccsen először emberelőnyben is betaláltak a tiroliak, méghozzá Marco Insam, 3-0. A harmad végén majdnem összejött a szépítés, de Paul Geiger találatát érvénytelenítették a játékvezetők.

Az utolsó húsz percben, tehát mínusz háromból kellett volna felállnia a Hydro Fehérvár AV19-nek. Ez pedig nem csak azért volt nehéz küldetés, mert a Salzburgban megsérülő Colton Hargrove nem állhatott csapata rendelkezésére. Bartalis István viszont jégen volt, és be is talált. A 43. percben emberelőnyben Anze Kuralt átadásából szépített a válogatott csatár, 3-1. Az első fehérvári gól visszahozta a reményt, már csak azért is, mert védekezésben és támadásban is jobban muzsikált ekkor a csapat. Az 54. percben gyakorlatilag eldőlt a találkozó, mert Daniel Catennaci bevitte a negyedik találatot, 4-1.

– Nagy csata volt az egész mérkőzés, folyamatos küzdelem zajlott. Nem könnyű úgy játszani, hogy ilyen hektikus a program, sok az utazás, ráadásul rövid idő alatt sok mérkőzést játszottunk rövid paddal olyan csapatok ellen, ahol teljes a keret. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mert mindent kitettek ma a jégre. Az első harmad kiegyenlített volt, a másodikban sajnos a rengeteg kiállítás megfogott bennünket. Három sorral sokkal könnyebb öt az öt ellen játszani, várható volt, hogy lesznek, akiknél elfogy az erő a mérkőzés végére. Óriásit küzdöttünk a harmadik harmadban, a játékosaim mindent kiadtak magukból –értékelt Antti Karhula a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője a klub honlapjának.

Az elmúlt hétvége nem sikerült jól, de még így is második a csapat a bajnokságban, igaz a Bolzano már ott liheg a nyakában. A tiroli együttesnek úgy van huszonöt pontja, hogy csak tíz mérkőzést teljesített, míg a Fehérvár tizenhat derbin huszonhét egységet gyűjtött. Most jön néhány napnyi pihenő, hogy aztán a másik feltörekvő csapattal, a Salzburggal másodszor is megvívjon idegenben a Karhula-legénység.

December elsején rövid időre ugyan, de lezárul az idegenbeli meccsek sora, csütörtökön és pénteken is itthon játszik a Fehérvár.