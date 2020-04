Saját testsúlyos edzések az Alba FKC-nél

Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a végül be nem fejezett szezonban az Alba FKC kézilabdacsapatának saját nevelésű irányítója, a 21 esztendős Rózsás Josephine.

Több irányító is kiesett menet közben. Ketten súlyos sérülést szenvedtek, más anyai örömök elé nézett, így Rózsás Josephine lett az Alba FKC első számú játékmestere a kurtán zárult 2019–20-as szezonban.

Meglepte, hogy egy hete a szövetség véget vetett az idénynek?

– Sajnos a jelenlegi helyzet miatt csak idő kérdése volt, hogy megszakítsák, illetve lezártnak nyilvánítsák a bajnokságot. A járvány miatt gyorsan, napról napra változott minden, ami kihatással volt ránk is, az életünk hirtelen változására előzőleg senki nem volt felkészülve. A sporthírekből kiderült, a legtöbb bajnokságot lezártnak nyilvánították, ezért várható volt, hogy a hazai szövetség döntésének kimenetele is ez lesz. A kisvárdai mérkőzésünket követően nagyon sok fontos feladat várt ránk a szezonban, kiélezett tavasz elé néztünk, szerettünk volna a pályán bizonyítani, de a koronavírus keresztülhúzta a terveinket. Úgy gondolom, jó döntés született a bajnokság lezárásával, ugyanis az emberek egészsége a legfontosabb. Lényeges, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, ezt nekünk, sportolóknak is el kell fogadnunk. Vigyáznunk kell egymásra, magunkra.

Tavaly 7. helyen zártak, ezúttal a 12. pozícióban várták a folytatást, ami végül elmaradt. Mi volt a gond az idei szezonban?

– Hullámzóan teljesítettünk. A magam és a társaim nevében kijelenthetem, mindig elszántan készültünk a mérkőzésekre. A szezon kezdetén már tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ugyanis több új játékos érkezett hozzánk, a korábban összeszokott csapatunk kerete átalakult, ráadásul többen megsérültek. Nem lehetünk elégedettek, hiszen voltak nyerhetőnek vélt mérkőzések, amiket vért izzadva sem tudtunk a magunk javára fordítani. Akadt több, végletekig kiélezett derbi, amit egy, két vagy három góllal veszítettünk el, különösen fájó volt, hogy egy találattal kaptunk ki itthon a Szombathely és a Dunaújváros ellen. A sportemberek tudják, ezt nagyon nehéz megélni. Azért is sajnálom, hogy hirtelen ért véget ért az idény, mert vesztes meccsel búcsúztunk, emiatt keserű a szám íze. Motivált voltam a szezonban végig, ezt az akaratot szeretném átvinni az új bajnokságra. Úgy gondolom, kellően felkészültek leszünk ahhoz, hogy a jövőben a kiélezett mérkőzéseken átlendüljünk a holtpontokon, győztesen távozzunk a pályáról.

A vezetőedző kevés játékos teljesítményét dicsérte a szezon kapcsán, ám önt egyértelműen a jók közé sorolta.

– Tiszta lelkiismerettel mondhatom, minden edzésre úgy indultam el, hogy a legjobb formámat nyújtom az erőfejlesztésen, a futóedzésen vagy a labdás tréningen. Mindig arra gondoltam, megfelelő állapotban kell lennem, hogy a hétvégén a csapatot eredményesen tudjam irányítani. Nekem is voltak jobb és kevésbé jó találkozóim, úgy érzem, mindig mindent megtettem a siker érdekében. Nehéz egyetlen indokot találni, mi volt a gond a teljesítményünkkel. Néha azt éreztem, bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk megvalósítani, amit elterveztünk. Akadtak találkozók, amikor balszerencsések voltunk, nehéz időszak volt az elmúlt néhány hónap az egész klub számára. Egy sportolónak többször el kell esnie ahhoz, hogy megismerje önmagát, a határait. A legfontosabb, hogy képes legyen felállni. Jövőre jobb formát kell mutatnunk.

Szorgalmas játékosnak számít, gondolom, most is tréningezik.

– Természetesen itthon edzem, felszerelkeztem eszközökkel, amivel csak tudtam. Gumiszalaggal, guggolórúddal és tárcsákkal, fekvenyomó­paddal, kézi súlyzókkal. Próbálok nagyon sok saját testsúlyos erősítést is beiktatni a mindennapjaimba.