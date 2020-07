Rutinos védő érkezett Csákvárra

Szerdán egy nem várt, bravúros győzelmet könyvelhetett el az Aqvital FC Csákvár a Felcsúton edzőtáborozó, az Európa-liga augusztusi selejtezőjében induló Topolya ellen. Most pedig újabb jó hírek érkeztek az NB II-es csapat háza tájáról.

A vezetőedző, Visinka Ede kérése meghallgattatott: Tányé­ros Ádám kiesése miatt mindenféleképpen szeretett volna egy rutinos játékost a keretében látni. Egy igazi minőségi labdarúgóval erősödtek. A Fejér megyei együttesnek ugyanis sikerült megállapodnia Marko Vukaszoviccsal, a 30 éves univerzális, több poszton is bevethető játékossal, akinek a neve ismerősen csenghet a szurkolóknak. A magyar felmenőkkel is rendelkező labdarúgó 2013 nyarán érkezett hazánkba. Megjárta a Kecskemétet, a Vasast, ezután 2016-ban két esztendőre hazatért a Vojvodinához. A védő összesen 77 meccsen lépett pályára a magyar élvonalban, így tapasztalata aranyat érhet a csákváriaknak. Rutinjára szükség is lesz az alaposan megerősödött NB II-ben, melynek programja sűrűnek ígérkezik, hétvégi és hétközi találkozókkal is tarkítva.

A bajnokság augusztus 2-án indul útjára. Az első fordulóban a Gyirmót FC-vel találkoznak, majd néhány napra rá már a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadják, míg vasárnap a Vasas otthonában vendégeskednek. Augusztusban még az FC Ajka, a Kaposvári Rákóczi FC, a PMFC, valamint a Soroksár csapatával mérkőznek meg.