Rutinos, rendkívül ponterős játékos Yanier Cordies Salazar

Akik figyelemmel kísérik a MÁV Előre SC NB I-ben szereplő férfi röplabda csapatának mérkőzéseit, azok a Horváth Károly Emléktornán találkozhattak először a gárda új szerzeményével, az átigazolási időszakban utolsóként a kerethez csatlakozó szélső ütővel, Yanier Cordies Salazarral.

A kubai játékos már évek óta Magyarországon játszik, úgyhogy egyáltalán nem ismeretlen számára az ország, és a közeg.

– Santiago de Cubából származom, a sportággal az általános iskolában ismerkedtem meg, ott váltam élvonalbeli játékossá. Tizenhárom éve jöttem át Európába, a Kométa Kaposvár SE színeiben kezdtem el először játszani Magyarországon. A 2005/06-os szezonban, a Magyar Kupában aranyérmesek lettünk, a bajnokságban második, a Közép-Európai Ligában ötödik helyen végeztünk. – tudtuk meg a 34 esztendős, 192 centiméter magas játékostól.

Azonban nemcsak magyar pontvadászatban fordult meg, hanem számunkra igazán egzotikusnak mondható libanoni, és líbiai bajnokságokba is tett némi kitérőt.

– Tartósan 2013 augusztusa óta élek Magyarországon, a tavalyi évben a PTE-PEAC-ban játszottam. – tette hozzá.

Kaposi Tamás – aki szintén a nyár folyamán érkezett Fehérvárra – hívta őt a MÁV Előréhez.

– Megkérdezte tőlem, hogy érdekelne-e esetleg egy fehérvári játéklehetőség. Találkoztunk a klub vezetőivel, aránylag gyorsan megegyeztünk. Sokan kérdezték már, hogy játszottunk-e egy csapatban Kaposi Tamással, de nem, csupán ismertük egymást. Nagyon jól érzem magam Fehérváron, tetszik a város, nem utolsó sorban úgy érzem, hamar elfogadtak, és Németh Ödön vezetőedzővel is tetszik a közös munka. Nekem igazán nem az egyéni játék a legfontosabb, hanem, hogy a csapat minél jobban szerepeljen. Nagyon vártam az idényt, minden erőmmel azon leszek, hogy teljesítményemmel a csapat minél jobb eredményeket érjen el. Fejben dől el minden, koncentrált teljesítménnyel, elhivatott játékkal ott lehetünk a legjobbak között. Persze ehhez az arra is szükség van, hogy ne csak a közvetlen riválisainkat győzzük le, hanem okozzunk néhány meglepetést nálunk erősebb gárdák ellen is. Nem rossz a magyar bajnokság, vannak jó együttesek, természetesen azért még van hová fejlődni, de ahhoz képest, amikor én idekerültem, lényegesen jobb lett a színvonal – hangsúlyozta Salazar.

– Németh Zsolt műtéte óta még nincs teljesen rendben, úgyhogy szükség volt a kubai fiú leigazolására, Salazar feltétlenül húzóembere lehet a csapatnak. Tapasztalt játékos, nagy ütőerővel rendelkezik, még egy kis idő kell, hogy összeszokjon a feladókkal, de bízom abban, hogy egyre gördülékenyebb lesz ez az összhang – fogalmazott Németh Ödön, a kék-fehérek szakvezetője.

– Salazar érkezésével komolyan erősödött a csapatunk, egyáltalán nem véletlen, hogy korábban magasabb szintű együttesekben játszott. Ahhoz, hogy céljainkat elérhessük, ütőerőben vele feltétlenül fejlődünk – hangsúlyozta Nagy Róbert a MÁV Előre SC elnöke, aki igazán szakszemmel nézi a kubai fiú minden mozdulatát, hiszen a mai napig aktívan részt vállal a csapat körüli munkából.