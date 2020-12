Rúgd be úgy, mint Kubala – Ötvenezer nevezőt várnak az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságra

Tizenegyesrúgó bajnokságon keresik a szervezők Kubala László és Puskás Ferenc utódait, a megmérettetés, amennyiben a törvényi szabályozások lehetővé teszik, 2021 tavaszán az országos selejtezőkkel indul. A tét pedig a győztes számára a tízmillió forintos nyeremény.

Kubala Lászlót minden idők egyik legjobb tizenegyesrúgójaként emlegetik, büntetői 96,4%-át gólra váltotta a Barcelona ikonja. Vajon van Magyarországon hasonló hatékonyságú futballkedvelő manapság?

– Sokszor halljuk, tizenegyest nem lehet kivédeni, csak rosszul rúgni. De vajon hányat lehet egymás után jól rúgni? Mi kell ahhoz, hogy ebben valaki bajnok lehessen? Ezek a kérdések foglalkoztattak bennünket, szervezőket. Erre a két kérdésre biztosan választ kapunk 2021 májusában, mert akkor kiderülhet, ki Magyarország legjobb tizenegyesrúgója. Mi őt keressük! A megingathatatlant! – vetette fel Kövesdi Gábor fő szervező, amikor elindította a jelentkezést.

A rendezvényt százötven helyszínen rendezik, a tervek szerint pedig ötvenezer nevezőt várnak. A vállalkozó kedvű érdeklődők számára nem elég jól és pontosan rúgni, mert a kapus mozgását is fel kell mérniük, de nagy fokú monotóniatűrés sem árt, mert lehet, hogy akár 30-40 tizenegyest is be kell majd lőni a megyei döntőig.

A verseny három fordulóból áll, területi selejtezőkkel, megyei döntőkkel és budapesti országos döntővel. A dicsőség mellé pedig akár tízmillió forint is ütheti a végső győztes markát, de a többi helyezett között is milliós összeg kerül szétosztásra.

Hogyan rúgjunk jó tizenegyest? – kérdeztük Csucsánszky Zoltánt, a Vidi korábbi ötszörös válogatott labdarúgóját.

– Feltétlenül kell hozzá a megfelelő rúgótechnika és alapképzettség. Ezt nagyon sok játékos magáénak tudhatja, és akár megyei szinten is akad, aki nagyon jól végzi el. A legfontosabb a pszichés háttér, akinek a feje rendben van, és a tét sem nyomja agyon, annak nem okoz akadályt. Ellenben nagyon sok játékos az edzésen tízből tízet belő, viszont jön a bajnoki mérkőzés, és alkalmatlan arra, hogy ő végezze el a csapatban a büntetőt, mert megfelelő idegállapot, koncentráció kell hozzá. Igazán nem is a rúgótechnikát tartom a legfontosabbnak, hanem hogy mentálisan rendben legyen a rúgó. Aki ebben erős, az be tudja lőni! Mindenkinek voltak, vannak olyan meccsei, amikor egy büntetőrúgásnál fontos a tapasztalat. Hogy ha négy, öt góllal vezet a csapat, akkor olyan játékos is lőheti, aki nem szokta, viszont ki­élezett helyzetben mindig az rúgja, aki csapatában ebben a legjobb, s legjobban el tudja viselni a terhet – hangsúlyozta válaszában.