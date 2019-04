Rózsás Josephine szerint minden percet meg kell élni

Bravúros győzelmet arattak Debrecenben az Alba Fehérvár női kézilabdázói, és így feljöttek a hatodik helyre a tabellán. Deli Rita együttesében fontos szerepet játszanak a fiatalok idén, akik egyelőre megszolgálják a bizalmat.

Izzadságszagú két pontot szerzett az FKC Budaörsön néhány hete, megszakítva ezzel kétmeccses nyeretlenségi sorozatát az NB I-ben. Rózsás Josephine, a Fehérvár 20 esztendős játékosa három sorsdöntőnek mondható góllal vette ki részét a 25-22-es sikerből.

– Nagyon élveztem azt a meccset, szinte eksztázisban kézilabdáztam – emlékezett vissza a fiatal irányító a Moyra elleni találkozóra. – A játéknak élek, de a pályán töltött perceket nemcsak meg kell élni, de lehetőség szerint meg is kell ragadni őket. Nagyon örülök, hogy segíthettem a csapatnak.

A budaörsi mérkőzés előtt mindössze kétszer nyert a bajnokságban idegenbeli ütközetet az Alba, amely a múlt heti, debreceni diadalával már négy győzelmet számlál az úton.

– Ha tudnánk az okát annak, hogy az otthontól távol miért teljesítünk néha halványabban, akkor azt ott, helyben elfojtanánk. A két hosszú túra közül az egyik, a múlt pénteki jól sikerült, később Békéscsabára is úgy megyünk, hogy győzni akarunk.

A Köfém Sportcsarnokban zajló fiatalítás jövőre is folytatódik, Győrből érkezik végleg Varga Emőke és Gerháth Kincső, valamint a BL-tapasztalattal rendelkező Afentaler Sára is a megyeszékhelyen szerepel kölcsönben az ősztől.

– Személy szerint örülök ennek. Állok elébe a kihívásoknak, minden erőmmel azon vagyok, hogy én is tagja legyek a jövő csapatának. Keményen kell dolgozni ezért, de remélem, megtérül a munka.

Rózsás bevallása szerint sokat tanul a posztján szereplő Temes Bernadett-től, aki a parketten és azon kívül is „anyáskodik” felette. A gárdát elkísérő szurkolók óriási pluszt adnak neki is, úgy véli, többször a drukkerek lendítik át őket a holtpontokon.