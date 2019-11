Rövid szezon után jön a hosszabb pihenő

Hivatalosan az első, előrehozott tavaszi forduló lejátszásával vasárnap véget ért az idény Fejér Megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. Még mielőtt némi erőt gyűjthetnének és pihenőre vonulnának a csapatok, a vezetőedzőket kértük rövid számvetésre az őszi idényben történtekről, valamint érdeklődtünk tőlük a gárdák jövőbeni terveiről.

Értékelésünk első részében a tabella felső régiójában (1.–5. helyezettek) elhelyezkedő együttesek szakvezetői válaszoltak az általunk feltett kérdésekre.

Hogyan látták az idényt a csapatok vezetőedzői?

Mi volt a célkitűzés, mi valósult meg ebből?

Hogyan tekint vissza erre a szezonra? Mivel volt elégedett, mi az, amiben javulni kell tavasszal?

Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?

1. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Balogh Zsolt vezetőedző:

– A célunk a minél jobb eredmény elérése, ezen belül az első hely megszerzése volt. Ezt sikerült is megvalósítani, az első helyen telelünk hárompontos előnnyel, ezzel a teljesítménnyel tökéletesen elégedettek lehetünk. Minden szempontból pozitívan tekintek vissza erre a néhány hónapra, látatlanban aláírtam volna, hogy a csapat tizenkét győzelem mellett egy döntetlennel, és egy vereséggel zárja az őszt, beleértve az előrehozott tavaszi meccset is. A rúgott gólokkal lehetünk elégedettek, a kapott találatok számlával már nem annyira, kicsit többet kaptunk, mint amennyit szerettem volna. Ezekből a statisztikákból ki lehet olvasni azt, hogy miben kell javulnunk. Támadásban nem hiszem, hogy problémánk lehet, csupán egy mérkőzésen nem sikerült gólt lőnünk, Tordason, ahol fájó 0-3-as eredménnyel végeztünk, valamint az utolsó mérkőzésen, Kislángon kellett volna jobban koncentrálni. Bár most lett vége a szezonnak, nálunk a munka folytatódik, december 15-ig tovább edzünk. Majd január 14-e körül fogjuk elkezdeni a munkát, nehéz lesz, mert sokáig nem játszunk majd tétmeccset. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk komolyabb változást, de ettől függetlenül bizonyos posztokon látjuk, hogy meg kell erősíteni a gárdát. Vannak kiszemeltjeink, de télen nehéz igazolni, csak egyesületi engedéllyel szabad, ez eléggé behatárolja a lehetőségeket.

2. Móri SE – Petres Tamás vezetőedző:

– Célkitűzésünk a bajnokság megnyerése volt, ebből annyi valósult meg, hogy egyelőre a második helyen állunk, három pont választ el az élen álló Gárdonytól. Ezt megpróbáljuk ledolgozni a tavasz folyamán, és megszerezni az első helyet. Amennyiben összehasonlítom a tavalyi évet az ideivel, akkor azt kell mondanom, hogy hasonló volt, csupán annyi különbség van a kettő között, hogy kisebb a differencia az első, illetve a második helyezett között. Minden évben volt két csapat, amely a bajnoki címre hajtott, idén is így van.

Léptünk előre, mert rengeteg gólt lőttünk, sokszor nagyon jól játszottunk. Ez mindenképpen biztató, viszont megint voltak olyan mérkőzéseink, mint tavaly, amikor sorsdöntő találkozókon nem tudtuk meglépni azt a szintet, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ezek elsősorban rangadók voltak, az okokat a mai napig is keresem. Nem vagyunk sajnos elég jók védekezésben, ezen kell feltétlenül javítanunk. Nagyon sok olyan egyéni hibát vétünk, amit egy bajnokságra esélyes csapat nem csinálhat. Komoly nehézséget okoz számunkra a tavaszi idény kései kezdete. Megpróbáljuk valamilyen úton-módon ezt az időszakot átvészelni, mert arra is figyelni kell, hogy nehogy belefásuljanak a játékosok a hosszú felkészülésbe. Bizonyos szempontból nem ideális, mert nem tétmeccseket játszanak a csapatok, és amennyiben sok előkészületi felkészülési mérkőzést játsszunk, mire újra elkezdődik a bajnokság, nem leszünk elég élesek.

Az látszik, hogy decemberig edzünk, majd január közepén lesz egy előszezonunk egy hónapig, egy mérkőzéssel és egy edzéssel, és utána állunk rá felkészülésre. Nem tudom még, hogy milyen változások lesznek a keretben, télen nehéz igazolni. Megnézzük a lehetőségeinket.

3. Főnix-Baracska – Pavlik József vezetőedző:

– Úgy indultunk neki a bajnokságnak hogy minél fiatalabb csapattal játsszuk le a mérkőzéseket. Ez megvalósult, mert az összeállításokból, azt hiszem, látszott, hiszen 16-17 éves srácoknak adtunk lehetőséget, hogy megmutassák magukat. Egy kicsit nehezen indult a bajnokság, de a végére azért felvették a tempót. Nagyon örülünk annak, hogy ez a tabellán is látszik. Ebben az évben nem volt meghatározott célkitűzés a helyezés tekintetében. Talán a pályák körüli mizéria zavart be, nagyot segítene, ha a saját pályánkon tudnánk folytatni a bajnokságot. A Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint füves pályán kell a mérkőzéseket játszani, amennyiben azonban nem alkalmas erre a pálya különböző gombafertőzések és egyéb okok miatt, akkor kénytelenek műfüvet használni a csapatok. Mi nem minden esetben kaptuk meg erre az engedélyt. Ezért is kellett elköltözni Baracskára, de sajnos ez a pálya sem megoldás, mert a talaja nem üti meg a megye egyes szintet. Egyáltalán nem gondolkozunk igazolásban, saját berken belül megoldjuk az erősítést. Rengeteg olyan fiatal van, akik még beépítésre várnak. Mivel utánpótlás játékosok alkotják a keret hetven százalékát, így náluk nincs leállás, nem érinti őket a téli szünet. Ők végig fogják dolgozni az előttünk álló négy hónapot, minimális pihenővel. Problémának tartom nemcsak felnőtt szinten, hanem az utánpótlásban is, hogy hosszú ideig nincsen tétmérkőzés, nem tudjuk őket versenyeztetni. Az idősebb játékosok – Imrik László, Knausz Tamás, Ambrus Sándor – kapnak majd hosszabb pihenőt.

4. Tordas FÉSZ Zrt. – Korolovszky Gábor vezetőed­ző:

– Négy éve vagyok a Tordas edzője, ezen időszak alatt toronymagasan ez volt a legjobb eredményünk és félévünk. Szinte alig edzünk, ennek ellenére a mérkőzéseken a játékosok százszázalékos teljesítményt nyújtottak, remek mentális erőt és akaratot mutattak. Ezt is kértem tőlük! Minden évben a kiesés elkerülése, a stabil bennmaradás a célunk, de azért mindig minél feljebb szeretnék végezni. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szakmai lehetőségeink vannak, de most jól jöttek az eredmények. A csapat is érezte, hogy ebben több van, jobban oda is tették magukat a mérkőzéseken. Ezért is sikerült ennyire jól ez a félév. Jó lenne, ha tudnánk többet edzeni, szükség is lesz rá, mert nagyon sűrű a mezőny az első hat-nyolc csapatnál, és csak egy-egy pont differencia van köztük. A sérüléseket hála Istennek el tudtuk kerülni ebben az évben, eltiltásunk sem volt. Amennyiben ez így lesz a továbbiakban is, akkor lehet egy jó tavaszunk is. Január végén, február elején indul a felkészülés, időnk van, de szeretnék játékba lendülni. Nyilvánvalóan jó lenne igazolni, de télen nagyon nehéz, bár alapvetően nem nagyon van szükségünk új játékosra.

5. Flavus Velence – Gyalus Zoltán vezetőedző:

– Az első hat hely valamelyikét szerettük volna megszerezni, ez az eredmény szempontjából sikerült. Attól függ azonban, hogy mit játszik a hétvégén a Sárbogárd, lehetünk ötödikek, illetve hatodikok. A legrosszabb esetben is három pontra leszünk a harmadik helyzettől. Ez egy újonc megye egyes csapattól nem rossz, az első kilenc fordulót nem szeretném értékelni olyan értelemben, hogy nem én vezettem a csapatot. Viszont erről az időszakról annyit el lehet mondani, hogy jól kezdtünk, de az idény közepe környékén egy kicsit leült a csapat. Nem volt megfelelő a vezetőség számára a mutatott teljesítmény, ezért történt a váltás a kispadon. Amikor átvettem a társaságot, nagyjából teljesítették az elvárásokat. Figyelnünk kell az idény vége felé, a csapat rapszodikusan szerepelt, fizikailag elfáradt. Ezen a téren feltétlenül javítanunk kell, újra kell építenünk magunkat fizikálisan és morálisan, hogy a tavasszal legalább így, vagy még jobban játszunk. Elég hosszú a szünet sajnos, és ez nem könnyen tervezhető, ha ilyen hosszú időre leállnak a játékosok. Február elején elkezdjük az edzéseket, és hathetes felkészülési időszak következik. Be fogunk nevezni a műfüves bajnokságba, és több edzőmérkőzést játszunk. Nem szeretnék változást a keretben, több fiatalnak azonban lehetőséget kínálunk azzal, hogy feljöjjenek a felnőttek közé. Amennyiben a körülmények engedik, ugyanezzel a kerettel szállunk harcba tavasszal is.