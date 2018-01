Röplabdás évbúcsúztatót tartottak Székesfehérváron

Immár 14. alkalommal rendezték meg az Alba Java „Mikszröpi” Kupát december 29-30-án.

A tornára 25 csapat nevezett, az „Extra” csoportban 10, míg a „Normál” csoportban 15 együttes indult. Összesen 180 amatőr , illetve profi játékos állt a hálók mögé a kétnapos megmérettetésen. Több élvonalbeli röplabdás is részt vett a tornán, természetesen a házigazdák részéről is többen képviselték az NB I-es MÁV Előre SC férfi gárdáját is.

Az „Extra” csoport élén a főként győriekből álló Dallas csapata végzett, míg a „Normál” csoportban a kecskeméti játékosokkal telitűzdelt, fővárosi All In csapata lett az első.

