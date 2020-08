Román válogatott játékossal erősített a Puskás Akadémia FC

A Vál-völgyi klub hároméves szerződést kötött a cseh bajnok Slavia Prahától érkezett 26 éves Alexandru Balutával.

A szélsőként és támadó középpályásként is bevethető játékos a Ghica Popescu Akadémián nevelkedett, majd szerepelt a román Chindia Targoviste, az FC Viitorul és a Universitatea Craiova együtteseiben. Utóbbival 2018-ban román kupát nyert. Az új szerzemény két éve igazolt a Slavia Prahához: a 2018/2019-es szezonban cseh bajnoki címet, valamint kupagyőzelmet ünnepelhetett, majd az előző évadot a Slovan Liberecnél töltötte kölcsönben: összesen 45 cseh bajnokin 7 gólig és 7 asszisztig jutott. Alexandru Baluta az elmúlt hetekben kisebb bokasérüléssel bajlódott, de a napokban már a kerettel edzett. Alig várja, hogy nagy dolgokat vigyen véghez a felcsúti együttessel.

– Nagyon boldog és büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Anno 30 évvel ezelőtt édesapám is Magyarországon futballozott Kecskeméten, így az egész családom támogatott a döntésemben. Úgy éreztem, hogy a cseh bajnokság után – ami fizikálisan nagyon erős –, eljött az ideje, hogy valami újba vágjak. Nagy ambíciókkal vághatunk neki a csapattal a szezonnak, több sorozatban is érdekeltek vagyunk. Meg kell mutatnunk, hogy az előző szezonnál is van még feljebb. A részemről mindent beleadok, igyekszem a gólok mellett a csapatjátékól is kivenni a részem. Együtt nagy dolgokra vagyunk hivatottak!