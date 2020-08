Riválisukhoz utaznak

A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttesére újabb emberes feladat vár, Balogh Zsolt vezetőedző és csapata az SC Sopron vendége lesz vasárnap 17.30-kor.

A Gárdony csapata eddig két pontot gyűjtött három idegenbeli mérkőzéséből, most ismét utazniuk kell a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban tavaly az élen záró SC Sopronhoz.

– A szerdai mérkőzésen látottakkal nem voltam elégedett, fáradtan és szervezetlenül futballoztunk. Megpróbáljuk most a Sopron ellen kijavítani, orvosolni a hibákat. Ezen a találkozón feltétlenül fontos lenne, hogy minél jobb eredményt érjünk le, és megszerezzük a Gárdony első NB III.-as pontjait. Idegenben játszunk, utazunk közel kétszáz kilométert, de számításba vesszük, hogy ellenfelünk hozzánk hasonlóan tavaly szintén megyei szinten szerepelt, és hasonló helyet foglal el a tabellán, mint mi. Egyáltalán nem lesz könnyű, még fel kell vennünk a heti két meccses ritmust, ezenkívül pedig több meghatározó játékosunk hiányával is meg kell, kellett küzdenünk.

Tóth Tibor eltiltása miatt nem szerepelhetett, Szabó Balázst és Kovács Ádámot sérülés gátolja abban, hogy pályára léphessen, ráadásul az ő hiányuk nem is egy összecsapást érint. A csapat is még az alakulás fázisában van, az újakat be kell az általunk játszott rendszerbe építeni ahhoz, hogy igazi csapatként tudjunk működni. A védekezésünk jónak mondható, de a legutóbb Komáromban kapott három gól egy kicsit soknak bizonyult. A támadószekciónak kell feljavulnia, hiányoznak a lőtt találatok, lényegében Balogh Ádámon kívül más nem is volt nagyon eredményes – hangsúlyozta Balogh Zsolt, a Gárdony szakvezetője.