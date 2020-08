Ritka betegség törte ketté a Vidi-nevelésű futballista karrierjét

Az 1998-ban született Réti Patrik a Mol Fehérvár FC saját nevelésű labdarúgója, pontosabban már csak volt labdarúgója, ugyanis a nagy tehetségként számon tartott középpályásnak egy ritka betegség miatt véget ért a játékoskarrierje.

„Nagyon ritka és súlyos, ma még gyógyíthatatlan csontvelőbetegséget állapítottak meg nálam az orvosok. Ennek a betegségnek a hatása, hogy nem marad elég vörös vértest a szervezetemben, vagyis vérszegény leszek, ami gyors kimerültséggel, fáradtsággal jár. Úgy tudom, heten-nyolcan szenvednek hasonló betegségtől az országban. Emiatt sajnos nem is futballozhatok, ami viszont jó hír, hogy megfelelő kezeléssel ezzel együtt lehet élni. A súlyosabb esetekben ez a betegség leukémiával is végződhet. Az orvosok szerint nálam szerencsére ez a veszély nem áll fenn. Nagyon hálás vagyok, hogy most sokan érdeklődnek irántam. Ilyenkor fogja fel csak igazán az ember, hogy milyen fontos az egészség és a család” – idézi a molfehervarfc.hu a játékos a Kisalföldnek tett nyilatkozatát.

Réti a Puskás Akadémiában, a Gyirmótban és a Siófokban is futballozott, a jövőben a Mol Fehérvár videoelemzője lesz, a fehérvári csapat játékosai és vezetői anyagi segítséget is nyújtanak a gyógykezeléséhez. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy nem alkalmas hivatásos sportolási tevékenység elvégzésére – írja a nemzetisport.hu oldal.

Vezető képünk archív felvétel!