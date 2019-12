Reveland Zoltán az európai döntőre készül csapatával

Volt szövetségi edző, Eb-n vezette a kispályás válogatottat, jelenleg Dunaújvárosban véd, az élvonalbeli futsalcsapatban.

A 40 esztendős Reveland Zoltán az egyik korelnöke a hazai futsalpontvadászatnak. A Dunaferr Due Dutrade FC együttesét 2015 nyara óta erősíti, a legmagasabb osztályban, véd és kapusedzői feladatokat is ellát.

– Mindig is kapus voltam, az általános iskolában kézilabdában, a nagypályás futballal 1997-ben ismerkedtem meg, Polgárdiban kezdtem az ifiben. Jól ment a védés, 1999-ben igazoltam Lovasberénybe, ahol 2015-ig szerepeltem a megyei második vonalban. Párhuzamosan voltam az ifisták, néha a serdülők trénere, három szezonon át pedig a felnőttek játékosedzője. Közben futsaloztam is, nyolc évig a Cső-Montage, két évig a Veszprém, jelenleg a Dunaújváros csapatában – mondja Reveland Zoltán.

A nagypályás futballal négy éve szakított, visszavonult. Lovasberényben – ahol letelepedett – jelenleg megyei harmadosztályú csapat van, a futsalban viszont a legmagasabb osztályban szerepelhet.

A többség 28–30 esztendős, így a korelnökök egyike az első osztályban

– Jól érzem magam Újvárosban, a teljes mezőnyben hárman vagyunk negyvenesek, a többiek sokkal fiatalabbak, a többség 28–30 esztendős. A különbség óriási a kispályás és nagypályás foci között, itt félpercenként történés van, ez intenzívebb futball. Sokkal kisebb a pálya, a játék gyorsabb, folyamatos koncentrálás szükséges. Kisebb a létszám, négy mezőnyjátékos és egy kapus van egyszerre pályán. A cél a felsőházi rájátszás, az ötbe kerülés a 10 csapatos mezőnyben. Most a 7. helyen vagyunk, a hazai meccseket átlagban háromszázan tekintik meg, elfogadható a hangulat. A rangadókon nagyobb az érdeklődés, például a bajnok Berettyóújfalu vagy a Szombathelyi Haladás ellen.

Reveland belekóstolt a kispályás futballba is. A 2016 nyarán Fehérváron, a belváros szomszédságában kialakított mobil arénában rendezett Eb-n vezette a nemzeti együttest.

– A kispályás fociban játékosként nem vettem részt, szakvezetőként dirigáltam a gárdát egy éven át. Az Európa-bajnokság szép emlék, pedig a nyolcaddöntőben búcsúztunk a későbbi győztes kazahok ellen. A vége előtt három perccel még 1-1 volt az állás, aztán a rivális zsinórban négyszer betalált. Edzőként befejeztem a minifocit, játékosként a futsalban igyekszem bizonyítani. Úgy gondolom, pár évig még hasznára lehetek a csapatomnak az élvonalban. A korábbi években én voltam az elsőszámú kapus, most már többnyire csereként jutok szóhoz. A futsal korábban megélhetést jelentett, ma már nem, öt éve ügyintézőként dolgozom. A Dunaferr mellett a Videoton gyár kispályás csapatának kapusa vagyok, a közelmúltban megnyertük a Fehérváron rendezett Business Cup hazai küzdelmeit. Készülünk a májusban, Törökországban, Antalyában megrendezésre kerülő európai fináléra, ahol szeretnénk jól szerepelni.