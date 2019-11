Revansot vennének a Titánok

Ráfázott a koronázóvárosi hokisok második csapata a vendéglátásra, s most ők mennek a leggyengébb erdélyi gárdához a jégkorong Erste Ligában – a Gyergyói Hoki Klub látja majd vendégül a Fehérvári Titánokat.

Mindössze egyszer találkozott a két alakulat egymással az idei szezon során – az rögtön a szezon elején, hasonló felállásban, Gyergyószentmiklóson történt, s a hazai gárda 3-1-es győzelmével ért véget.

Sokat azonban nem lehet leszűrni abból a meccsből, kiváltképp az erőviszonyokat nem. Mindkét csapat az alsóházhoz tartozik, ám szereztek már egy-két skalpot – a székely gárda volt pont az egyetlen, aki el tudta kapni a Csíkszeredát, ráadásul idegenben (4-5, hosszabbítás után – a szerk.), míg a Titánok megsemmisítették már idén a Fradit (5-0 – a szerk.), s az utolsó másodpercekben szenvedtek vereséget a Brassó ellen is.

Mindez, ami feljebb leíródott, igaz volt, egészen hétfőig – akkor ugyanis másodszor is egymásba botlottak a felek, s erődemonstrációt tartott Székesfehérváron Malcolm Cameron gárdája: 1-6-tal hagyták állva a sötétkék mezes Titánokat.

Kiss Dávid, a fehérváriak vezetőedzője a mérkőzés után teljes joggal elégedetlen volt a gárda teljesítményével. Elmondása szerint az egész csapat a mérkőzés kezdetétől fogva dekoncentráltan játszott és passzív játékot mutatott – nem támadták le az ellenfelet, ezzel pedig üres területeket hagytak a Gyergyó előtt. A rengeteg eladott korong is a figyelmetlenség számlájára volt írható, emiatt pedig nem tudtak a fiúk megvalósítani semmit sem abból, amit előzetesen elterveztek.

A vendégek mestere is hasonlóan látta a találkozó erőviszonyait. Malcolm Cameron szerint csapata szervezett játékot mutatott és tartotta magát a megbeszélt taktikához az első 40 percben – a záró harmadra már ötgólos előnyben voltak, így nem volt probléma, hogy kiengedtek. Azt is hozzátette: a védelem remekül működött Fehérváron, és ezért nem is adódott ellenfelük előtt sok lehetőség a gólszerzésre.

Paul Michael Zion játéka kulcskérdés a koronázóvárosiaknál. A kanadai támadó 22 pontnál jár, 8 gól és 14 assziszt az idei termése, ezzel pedig a 14. helyet foglalja el az Erste Liga kanadai táblázatában – ő szerezte a Titánok egyetlen találatát. Minden azon múlhat, hogy vajon most sikerül-e jobban ráerőltetnie ellenfelére akaratát a magyar csapatnak, s ha igen, az vajon mire lesz elég. Jobb formában vannak a székelyföldiek, s a játékosállományuk is mélyebb és erősebb, de ötgólos diff erencia nincs a két együttes között.

Kiss Dávid tanítványai tehát 17:30-kor, Gyergyószentmiklóson mutathatják meg, milyen kemény fából faragták őket.