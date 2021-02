Réti Patrik még nem mondott le a fociról

Súlyos, gyógyíthatatlan betegsége miatt hagyta abba nemrég pályafutását Réti Patrik, aki utoljára az NB II-es Gyirmót labdarúgója volt. A 22 éves fiatalember azóta hazaköltözött Székesfehérvárra és az élvonalbeli klub utánpótlás-videóelemzője lett.

Sokakat megdöbbentett Réti Patrik esete, akiről korábban megírtuk, hogy leigazolása után pár héttel derült ki Gyirmóton, hogy abba kell hagynia a labdarúgást – írja a Kisalföld.hu. Egy nagyon ritka és súlyos, s ma még gyógyíthatatlan csontvelőbetegséget állapítottak meg nála. Ez a betegség gyors kimerültséggel, fáradtsággal jár, súlyosabb esetekben leukémiával is végződhet – szerencsére a 22 éves fiatalembernél az orvosok szerint ez a veszély nem áll fenn –, s így lehetetlen volt folytatnia a pályafutását.

Családja, barátai mellett a Gyirmót is segítette a volt futballistát. A klubvezetés, bár Patrik alig pár hónapot töltött el új csapatánál, más munkakörbe helyezve alkalmazásban tartotta.

Nos, Patrik azóta hazaköltözött Székesfehérvárra, s az élvonalbeli klub utánpótlás- videóelemzője lett.

„Köszönöm az érdeklődést, nagyon jól vagyok – kezdte a volt futballista. – A megadott időszakokban kezelésekre járok, s nagy örömömre a vérképem is egészen jó. Rendkívül hálás vagyok, hogy a gyirmótiak a betegségem és a visszavonulásom ellenére is mellettem álltak, ám nem sokkal ezután a Fehérvár megkeresett, s én úgy döntöttem, hogy elfogadom a korábbi klubom ajánlatát. Az utánpótlásban kaptam feladatot, videóelemző vagyok, s bevallom, nagyon élvezem a munkát. Sok tehetséges fiatal akad Székesfehérvárott is. Amúgy egész máshogy látom a futballt, mint amikor játszottam. Most már sokkal jobban tisztában vagyok az edzők, a stáb feladataival” – tette hozzá Patrik, aki azt is elárulta: szeretne minél többet tanulni kedvenc sport­ágáról, s akár majd edzőként is akar dolgozni. Ezzel együtt arról, hogy egyszer visszatérjen a futballpályára játékosként is, még mindig nem mondott le.

„Azt nyilván nem szerettem volna, hogy csak otthon üldögélek és azon kesergek, hogy abba kellett hagynom a focit. A barátaimmal szoktam ugyan játszani, de a korábbi szinten már egyáltalán nem futballozom. Nyilván, ha az orvosok valami csoda folytán találnának valamit, amivel stabilan jó lenne a vérképem, szó nélkül újrakezdeném a labdarúgást. Igaz, most már csak a tanulás mellett. Elfogadtam ezt az állapotot, de teljesen még nem engedtem el a futballt” – szögezte le az egykori játékos, akit meglepett, hogy a bajban mennyien álltak mellé.

„Rengetegen kerestek, s biztattak. Nem gondoltam volna, hogy ennyien szeretnek s tisztelnek. Mindez persze nagyon jólesett, s ezúton is köszönöm az üzeneteket. El kell ismernem, nagyon sokat jelentettek nekem.”