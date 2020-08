Repkedtek a mínuszok a forróságban

Véget ért a Pannónia Golf & Country Clubban rendezett ranglistamaraton háromnapos küzdelme. A három különálló megmérettetésből összefűzött versengésen kiemelkedő nyerőszámok születtek a fiataloktól.

Pénteken és szombaton 69-69 ütésszám (Somogyi Bence, Fülöp Gergő), azaz –3 kellett a dobogó legfelső fokához a par72-es alcsútdobozi pályán, míg vasárnap a szintén Pannónia Junior Akadémia golfozó jelentette az etalont, sőt rá is tudott tenni még egy lapáttal az előző két nap eredményeire.

Závaczki Bálint, többszörös korosztályos magyar bajnokként 68-as score-ral érkezett be vasárnap a kifogástalan állapotú golfpályáról. A versenyző már az ezt megelőző körökben is impozánsan játszott (70, 72), de a –4-es eredménye az egész hétvége legjobbjának számított. Összesített három napi score-ja (–6) pedig egy profi versenyen is megállná a helyét, így joggal lehet büszke a hétvégéjére. Most sajnálhatja igazán, hogy elmarad a Magyar Junior Open (augusztus közepe helyett, október).