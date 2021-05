Rendkívül kiélezett hajrá várható

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 30., záró fordulója következik Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

2021. május 29., szombat 17.00

Kisláng (9.)–Ikarus-Maroshegy (6.) – ősszel 1-3

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Úgy érzem, hogy simán nyertünk a DUFK SEl ellen. Az elején ugyan egy kicsit ránk ijesztettek, volt egy védelmi megingásunk a 6. percben, de onnantól kezdve egyértelműen mi irányítottuk a mérkőzést. Egyébként a dunaújvárosiak nagyon ügyesen játszottak, az más kérdés, hogy a második és a harmadik gólunk után már egy kicsit elveszítették a hitüket. Szépen szeretnénk zárni a bajnokságot, de evés közben jön meg az étvágy. A 9. helyünket bebiztosítottuk, se előrébb, se hátrább nem tudunk kerülni, így senkinek nem lesz teher a vállán, de mindenki meg fog tenni mindent azért, hogy sikeresek legyünk szombaton. Kissé megnehezíti a dolgunkat, hogy egy napon fog játszani az ifi- és a felnőttcsapat, ezért legalább három játékosunk nem állhat rendelkezésemre. Mindent el fogunk követni, hogy megnyerjük az utolsó hazai meccset, és úgy néz ki, hogy teljes kerettel tudunk felállni, a már említett ifisták kivételével.

Mányi TK (15.)–Martonvásár SK (10.) – ősszel 0-5

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Több lehetett volna a Mór elleni mérkőzésben, nyilván a Mór jobb csapat nálunk, ezt mindenki és mi is tudjuk, de a körülmények nem úgy alakultak, ahogy kellett volna… Talán más lett volna a találkozó kimenetele, ha mi kerülünk ember­előnybe egygólos vezetésnél, bár elképzelhető, hogy akkor is kikapunk, de így is megrángattuk egy kicsit az oroszlán bajuszát. Érkezik a Martonvásár, ők hullámvölgyben vannak egész tavasszal, jó mérkőzést várok ellenük, szeretnénk jó szájízzel befejezni a bajnokságot. Megpróbálunk minél jobb eredményt elérni, egyetlen játékosunk fog hiányozni, az eltiltott Rimele Dávid, mindenki hadra fogható lesz rajta kívül, de az előző mérkőzésekhez hasonlóan, továbbra is szűkös kerettel fogunk pályára lépni.

Sárosd Kronos Sport (1.)– Móri SE (2.) – ősszel 2-1

Arany Tibor, a Sárosd ­Kronos Sport vezetőedzője: – Biztos vagyok abban, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de bízom benne, a hazai pálya számítani fog, és a szurkolókat megkérem arra, minél többen jöjjenek el. Ez egy óriási mérkőzés lesz itt a végén, a srácok szívüket-lelküket ki fogják tenni, ez teljesen nyilvánvaló. Tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk elég lenne egy pont is. Nem lehet azonban döntetlenre játszani, az életveszélyes lenne, ugyanúgy fogunk játszani, hajtani, mint korábban. Tudjuk, hogy az ellenfelünk nagyon jó erőkből áll, ősszel ugyan nyertünk Móron, de túlságosan sok támpontot az a mérkőzés mára nem fog adni. Azóta elég sok idő eltelt, nem fog hasonlítani a két mérkőzés egymásra. Egyrészt ott szurkolók nélkül játszottunk, ráadásul egy eléggé nehéz időszak után, most pedig egy igen hosszú szezonnak a végén fogunk találkozni, szurkolók előtt. Megpróbáljuk a saját, sokpasszos játékunkat játszani, ugyanúgy, ahogy eddig, viszont azzal számolunk azért, hogy az óra velünk van. Ez egy nagyon összetett össze­csapás lesz, remélem, hogy rátermett játékvezető is lesz ennek megfelelően, mert minden apró momentum számítani fog. Meszlényi Zsolt továbbra is harcképtelen, Takács Márió játéka pedig kérdőjeles.

Lajoskomáromi SE (13.)–Főnix FC (7.) – ősszel 2-7

Mosberger Mátyás, a Lajos­komáromi SE ügyvezetője: – Vasárnap sima vereséget szenvedtünk, három biztos kezdő játékosunk hiányzott, illetve esett ki. Varga Ferenc mellett Fodor Márton betegség miatt nem lehetett ott, Vései Martin pedig tíz perc után lesérült. 25 percig tartottuk a ritmust, de utána hibáztunk, és a Sárosd a biztos vezetése tudatában tetszetősen játszva megérdemelten nyert ilyen arányban is. Nálunk egyedül a kapusunk, Lang Mátyás teljesítménye volt megfelelő, aki az öt gól ellenére is nagyon jól védett. Nem lesz könnyű mérkőzés a Főnix FC ellen, mert jól szervezett és fiatalokból áll a fehérvári csapat. Reméljük, hogy a szebbik arcunkat tudjuk mutatni ezen a mérkőzésen, és ha szoros is lesz, de pontot, pontokat szeretnék szerezni. Szépen akarunk búcsúzni a szezontól, de ehhez szükséges az, hogy a legutóbbi három hiányzóból legalább ketten pályára lépjenek.

Sárbogárd SE (3.)–Ercsi Kinizsi SE (4.) – ősszel 2-2

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – A hétközi, Kisláng elleni pontvesztés rettentően balszerencsés volt, hiszen a 94. percben kapott góllal egyenlített szögletből a Kisláng. Ez eléggé megviselte a csapatot, néhány nap alatt azonban sikerült helyretenni a fejeket, és úgy mentünk Bodajkra, hogy az volt a célunk, meglegyen az esélyünk arra, hogy a saját kezünkben legyen a sorsunk a dobogóért vívott harcban. Mentálisan erős volt a csapat, igaz egy elkerülhető szituációból egyenlítettek a vendéglátók, de rátettünk még egy lapáttal, és bíztunk abban, ha jól védekezünk és a kontrákat vissza tudjuk verni, akkor lehet esélyünk. A mérkőzés úgy is alakult, ahogy mi terveztük, próbáltuk irányítani a játékot, és kevés helyzetünkből többet használtunk ki, mint ellenfelünk, akik nagyot küzdöttek és fegyelmezetten védekeztek. Az Ercsi jó csapat, nagyon nehéz lesz ellenük. Pontos előrejátékot játszanak, gyorsak. Találkoztunk velük már a bajnokságban és a kupában is, remélem, hogy jól ismerem őket, és a csapat meg tudja majd valósítani a taktikai elképzeléseket. A bajnokság elején még nem úgy indultunk, hogy a dobogóért fogunk küzdeni, de egész évben egy-egy hullámvölgyet leszámítva folyamatosan fejlődő játékot mutattunk. Nagyon szeretném, hogy az utolsó fordulóban is így legyen, és akkor az utóbbi bő egy évtized legjobb eredményét tudjuk elérni. Nagyon kicsi és apró dolgok fognak dönteni.

Tordas FÉSZ Zrt. (11.)– Bodajk SE (5.) – ősszel 0-3

Horváth Sándor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Túlságosan sokat nem pihenhettünk, függetlenül attól, hogy nem játszottunk a múlt héten bajnoki mérkőzést, hiszen a kupában a harmadik helyért léptünk pályára. Igazság szerint nagyon várjuk már a bajnokság végét, mert létszámban nem nagyon dúskálunk. Mi általában a saját magunk ellenfelei szoktunk lenni. Attól függ, hogy melyik arcát mutatja a csapat, nagyon remélem, hogy a Bodajk ellen a szebbiket, mert akkor lesz lehetőségünk a győzelemre, amennyiben nem, akkor pedig egy kínkeserves mérkőzést játszunk. Nem tudom még, milyen összeállításban fogunk játszani, majd a mérkőzés előtt dől el, mert ahogy korábban is, továbbra is sok a sérültünk, szűkös lesz a keret.

DUFK SE (14.)–Enying (12.) – ősszel 2-2

Szellák Sándor, a DUFK SE vezetőedzője: – Kislángon legutóbb, miután vezettünk, kaptunk egy szerencsétlen gólt, amelyet szabálytalanság előzött meg. Ez annyira megfogta a csapatot fejben, hogy annak ellenére, hogy voltak még helyzeteink, a folytatásban már nem sikerült betalálni. A második félidő elején néhány perc telt el, amikor a védőnk hibázott, és innentől már a hazaiak felülkerekedtek. Az Enying ellen egészen biztos kiélezett mérkőzést fogunk játszani, szeretném úgy zárni a szezont, hogy minimum egy pontot itthon tartunk, de a legjobb lenne nyerni. Erről beszéltünk a héten, megpróbáljuk ellenfelünket meglepni, de ez egy igazi ki-ki meccs lesz.

Szabadnapos: Tó-Vill Kápolnásnyék (8.)