Rendkívül élvezetes meccsen szerezte meg első győzelmét a Vidi

Két veretlen csapat randevúzott az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 3. fordulójában. A MOL Fehérvár FC együttesének ennek ellenére illő volt nyernie az újonc Budafoki MTE otthonában.

A nyár utolsó, napsütéssel teli vasárnap délutánján sok budafoki családi ház kertjében csobogott a víz a medencékben. Nyugodtan pancsolhattak a Promontor utca környékén élők, egészen délután négyig. A rend őrei lezárták az utcákat, a BMTE stadionban pedig dalra keltek a hangszórók. Felpezsdült az élet a budafoki kertvárosban, mert 74 év kihagyás után immár második élvonalbeli összecsapására készült a Budafoki MTE alakulata. A nemrég felújított arénát ismét megtöltötték a hazai hívek, no és a szép számban érkezett fehérvári drukkerek. Sikerre vágytak mindkét oldalon, mert a Budafok Kisvárdán nyert, majd hazai környezetben ért el döntetlent az Újpesttel szemben, míg a MOL Fehérvár FC még nyeretlen volt a forduló előtt. Két döntetlennel gyűjtött 2 pontot a Vidi, így a bajnoki ezüstérmes érthetően győzni ment Budafokra.

A csütörtökön 120 percen át küzdő, majd az Európa-liga 1. selejtezőkörében tizenegyesekkel továbbjutó fehérváriak keretét alaposan átvariálta Márton Gábor. A kapuban a nyáron szerződtetett szerb válogatott Rockov Emil debütált, s helyet kapott a kezdőben Bolla, Hodzic, vagy éppen Marco Rossitól válogatott meghívót kapó Hangya Szilveszter és Pátkai Máté is.

Az első percekben máris magához ragadta a kezdeményezést a Vidi, lendületesen járatták a labdát Houriék, s a 2. minutum végére már két szögleten is túl voltak. Azonban veszély nem volt egyelőre a támadásokban. A Budafok inkább a kontrákra rendezkedett be, egy labdaszerzés után például Filkor tüzelt 25 méterről a kapu mellé. Akart a Vidi, Armin Hodzic rendre labdát szerzett a hazaiak térfelén, de aztán a szélről érkező beadások középen sohasem találtak embert. A 18. percben sem szakított rossz szokásával a piros-kék egylet: Houri futtatta a bal oldalon Petrjakot, aki egy csellel becsapta üldözőjét, középre gurított, Evandro pedig ajtó-ablak helyzetből, 10 méterről bombázott a padlása – azaz jócskán a kapu fölé.Az ivószünet után válaszolt a BMTE, Oláh Bálint balról iramodott középre, majd 22 méterről balról durrantotta telibe a felső lécet, de kellett hozzá Rockov ujjbegye is, mely kitolta a labdát. Lüktetett a játék, Hodzic jobbról ívelte be a labdát, Evandro kéaszítette le, Petrjak rövidre tartó lövését piszkálta szögletre Póser kapus.A 35. percben tört meg a jég, s végre gólt szerzett a Vidi. Egy alapvonalról visszatett labdát Stopira lőtt el egyből 16 méterről, a vetődő Póser csak kiütni tudta a labdát, amit a jobb oldalon érkező Loic Nego könnyedén belsőzött a hálóba, 0-1. A félidő hajrájában Rockov öklözött ki beívelést, a 22. kerületiek rögtön visszaküldték a labdát, de az előbb elakadt, majd a kapu mellé szállt.

Budafoki helyzettel indult a második félidő, Szabó Máté éles szögből megeresztett lövését blokkolta Rockov, majd szinte ugyanonnan próbálkozott Kovács Dávid is, megint védett a Vidi kapusa. Az 54. percben eldönthette volna a meccset a Vidi, Houri dobta helyzetbe zseniálisan Ivan Petrjakot, az ukrán szélső lövését azonban vetődve védte Póser. A kihagyott ziccerre góllal válaszolt a Budafok. Ráadásul egy exfehérvári játékos találatával. Az 57. percben Stopira fejelte középre egy szabadrúgás labdáját, a csereként beállt Skribek Alen pedig állítgatás nélkül lőtte ki a jobb alsó sarkot, 1-1. A rendkívül lelkes hazaiakat Nego hűtötte le a 66. percben, mikor a parádés sarkazós passzt adó Bollával kényszerítőzött, majd éles szögből kilőtte a rövid alsót, 1-2. A Vidi motorja, Houri egy szabadrúgás után a felső lécet találta el, de még ugyanabban a támadásban Nikolics fejelt a kapu közepébe, 1-3. A Budafok nem adta fel, Kovács szabadrúgását, közeli lövését és Skribek kísérletét is Rockov védte bravúros védéssel. A végszót Petrjak sarkazós gólja jelentette, 1-4.

Budafoki MTE–MOL Fehérvár FC 1-4 (0-1)

Budapest, BMTE stadion, 2500 néző. V.: Antal Péter (Szert, Márkus)

Budafok: Póser – Margitics, Romic, Vaszicsku, Medgyes – Filkor, Oláh B. – Szabó M. (Ihrig-F., 78.), Lőrinczy (Kulcsár, 69.), Takács R. (Skribek, a szünetben) – Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba

MOL Fehérvár FC: Rockov – Bolla, Muszliu, Stopira, Hangya (Fiola, a szünetben) – Pátkai, Houri – Nego, Evandro (Bamgboye, 78.), Petrjak – Hodzic (Nikolics, 70.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gól: Skribek (57.) illetve Nego (35., 66.), Nikolics (74.), Petrjak (90.)

Sárga lap: Takács R. (30.), Filkor (39.), Romic (53.) ill. Muszliu (29.)

VEZETŐ KÉPÜNK ARCHÍV!