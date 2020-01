Rendezni kell Dunaújváros és a DKKA kapcsolatát

Anyagi természetű kérdések merültek fel a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia további működésével kapcsolatban, a jelenleg futó szezon háttere viszont biztosítva látszik.

Hétfő este röppent fel a hír, miszerint Mátyás Gábor, a DKKA ügyvezetője bejelentette, hogy jelenlegi formájában csak a bajnoki szezon, azaz május végéig biztosított az önkormányzati tulajdonú felnőttcsapat működtetése – a következő bajnoki szezontól az NB I B-s csapat keretével kiegészülve indulnának az első osztályú bajnokságban.

– A Dunaújvárosban folyó kampány részeként tekintek erre az esetre – nyilatkozta Pintér Tamás polgármester. – A bajnoki teljesítménnyel minden rendben van, és igyekszünk előteremteni a forrásokat, hogy ezt az idényt be tudják fejezni, reményeink szerint sikeresen. A probléma abban áll, hogy a korábbi csapatvezetés és az a vezető, aki az önkormányzati választások után egyből lemondott, több száz milliós adósságállományt halmozott fel, az önkormányzat felé 335 millió forinttal tartozik a DKKA. Ezért mindenképpen felelősségre vonást fogunk végrehajtani, az ügyvédeink már vizsgálják az egyesület pénzügyi múltját. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a felelősség minél hamarabbi megállapítása, de a legfontosabb az, hogy a folytatásban is garantálni tudjuk a dunaújvárosi kézilabda jövőjét. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem szűnik meg Dunaújvárosban a kézilabda, az elkövetkező időszakban is várhatóak olyan sikerek, mint amilyenekre az elmúlt évtizedekben volt példa.

Az üggyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján Barta Endre alpolgármester hangsúlyozta, közel sem vette le a kezét az önkormányzat a klubról, lévén a múlt héten is 41 millió forintot utaltak át a számlájukra. Ugyanezen sajtótájékoztató során Mátyás Gábor, a DKKA ügyvezetője – ő követte Nyakacska Zsoltot ebben a pozícióban – arra a megállapításra tért ki, hogy jelenleg is tárgyalnak lehetséges jövőbeni támogatói partnerekkel, ezzel is tervezhetővé és fenntarthatóvá téve a klub további működését.

Az egyesület helyzete, a játékoskeret, valamint egyéb részleteket illetően további kérdésekkel fordultunk a DKKA felé, válaszukat hamarosan közöljük.

