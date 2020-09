Rend a fejekben

Az új vezetőedző bemutatkozására még nem került sor, az Alba FKC vasárnapi bajnokija elmaradt. Józsa Krisztián nem esett át a tűzkeresztségen.

A múlt csütörtöki, balatonboglári, tízgólos különbségű vereséget követően Deli Rita vezetőedző lemondott posztjáról. Balássi Imre klubelnök a másodedzőt, a 33 esztendős Józsa Krisztiánt bízta meg a szakvezetői feladatok ellátásával.

Bemutatkozására vasárnap, hazai környezetben, a Kisvárda ellen került volna sor, azonban a bogláriaknál két játékos koronavírustesztje pozitív lett, így a fertőzés további terjedésének kockázata miatt elmaradt az Alba hét végi összecsapása. Józsa két és fél hét múlva vezényli a csapatot tétmérkőzésen. Ami nem is baj, van mit gyakorolniuk.

– Nem baj, hogy elmaradt a várdaiak elleni találkozó, van időnk dolgozni. Rita a meccs után lemondott, az elnök másnap délelőtt közölte, én veszem át a csapatot. Nem is nagyon volt időm meditálni és mérlegelni, igent mondtam. Aznap konditermi edzés, majd futás szerepelt a programban, szombaton délelőtt labdás edzésünk volt, majd másfél nap pihenőt kaptak a lányok. Hétfőn dél­előtt konditerem szerepelt a programban, kora este pedig a megszokott gyakorlás a Verseci úti csarnokban.

A korábbi szakmai főnökével, Delivel a váltás óta sokat beszél, kikérte elődje véleményét a lényegi kérdésekben.

– Június óta közösen dolgoztunk, sokat segített eddig is, ha kérem, biztosan megteszi ezután is. Az elnöktől teljesen szabad kezet kaptam a munkához, nem szólnak bele, a klub első embere azt mondta, eredményeket akar, azt, hogy elinduljunk felfelé. Az igazság az, pár hete sem gondoltam, hogy szeptember végén egy elismert klubnál vezetőedző leszek a világ egyik, sőt alighanem legerősebb bajnokságában. A taktikát korábban Rita alakította ki, de átbeszéltük, az erőnléti munkát rám bízta. Most már minden hozzám tartozik, nagy kihívás, komoly felelősség. Természetesen örülök, hogy rám esett a vezetők választása. A Kisvárda elleni bajnoki előtt nagy változások nem következtek volna, egy labdás edzéssel a hátunk mögött vártuk az összecsapást, aztán a múlt heti ellenfélnél találtak két fertőzöttet. Nálunk egyelőre mindenki tünetmentes, nyugodtan dolgozunk.

A boglári derbin a fiatal tréner a meccs közben már érezte, vélhetően váltás következik a kispadon, mert a csapat teljesítménye nem volt összhangban az elvégzett munkával.

– Mentünk a végjátékba, kaptuk a gólokat, láttam, hogy Rita nagyon csalódott, sőt elkeseredett. A lefújás után az öltözőben is ez volt a helyzet, átfutott rajtam, hogy változás következhet. Aztán átbeszélték a helyzetet az elnökkel, az a döntés született, hogy én folytatom a csapattal.

A szakvezető a második legfiatalabb az élvonalban, csak a szombathelyieket irányító Marosán György született nála később egy évvel.

– Minden edzőnek az álma az, hogy lehetőséget kapjon az NB I.-ben. Arra persze nem gondoltam, hogy ilyen korán megadatik. A legfontosabb az, hogy rendet tegyünk a játékosok fejében, ugyanis biztosan nem felejtettek el kézilabdázni. A meghatározó játékosoknak többet kell tenniük és vállalniuk, a fiataloknak meg fel kell nőniük a feladathoz.