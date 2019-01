Remekül játszott a Loki, és nyert

A MÁV Előre SC férfi röplabdacsapata annak ellenére, hogy kétszer vezetett a vendéglátó együttes, végletekig kiélezett csatában megszerezte a Dunaferr SE skalpját az NB I Liga alapszakaszának 2. fordulójában.

Dunaferr SE – MÁV Előre SC 2:3 (19, -21, 18, -14, -14)

Dunaújváros, 200 néző Vezette: Éri Gergely, Farkas László

Dunaferr: Csizmadia 5, Hatvany 19, Tomanóczy B. 5, Matyiák 13, Iván B. 19, Móró 4. Csere: Balázs B, Sárközi (liberók), Laczi, Majoros, Iván G., Tajti. Vezetőedző: Tomanóczy Bálint.

MÁV Előre SC: Náhol 2, Kaposi 18, Kholman 13, Salazar 23, Neukum 16, Stefanovics 6. Csere: Nagy Á., Takács M. (liberók), Sziládi, Szőke 1. Vezetőedző: Németh Ödön.

Az eredmény alakulása:

I. játszma: 8:6, 16:12, 21:17.

II. játszma: 8:5, 12:16, 20:21.

III. játszma: 8:5, 16:12, 21:13.

IV. játszma: 4:8, 10:16, 13:21.

V. játszma: 3:5, 8:10, 10:12.

Mivel mindkét csapat megnyerte az előző fordulóban lejátszott mérkőzését, ezért szoros, kiélezett küzdelmet várhattak a kilátogatók a megyei rangadón. Az első szettben főként Csizmadia Tamás nyitásainak köszönhetően állandósítani tudták hárompontos előnyüket a vendéglátók. Bár próbált felzárkózni Németh Ödön legénysége, ám a jobban összpontosító Dunaferr magabiztosan lezárta a játékrészt.

A folytatásban újfent Csizmadia nyitásai állították megoldhatatlan feladat elé a kék-fehéreket, de aztán elsősorban Neukum Gábor szervái jelentették számukra a segítséget, és nem kellett sokáig várni arra, hogy a fehérváriak átvegyék a vezetést. Ezt a támadást ugyan még visszaverték a hazaiak, de utána a végjáték már a Lokié lett. A harmadik játszmában végig dominált a Dunaferr, nyolcpontos előnyt kovácsolt, amely előrevetítette, hogy aránylag simán meg fogják nyerni ezt a szettet. A negyedik játékrészre azonban megrázta magát a MÁV Előre SC együttese, végig vezetve, rendkívül biztosan meg is nyerte ezt. Mint később kiderült, jó alapot adott a döntő szetthez, amely igazán izgalmasra sikeredett. Az elején ugyan a fehérváriaknál volt az előny, ám ezután fordítani tudott az újvárosi alakulat. Felváltva vezettek a gárdák, de a hajrába érve Yannier Cordies Salazar igazolta, hogy nem véletlenül szerződtették, több labdája is célt ért. Ennek dacára igencsak kihegyezték a csapatok a végét, 14-14 után azonban az utolsó két labda a Lokié lett, és ezzel a meccs fináléjában is ők örülhettek.

A MÁV Előre SC gárdája a 2019-es évben még veretlen, a második játéknap után két győzelem van a tarsolyában. A kék-fehérek legközelebb vasárnap 16 órakor, hazai pályán a PTE-PEAC csapata ellen lépnek parkettre.